Narkokapan-5 Operasyonu: 1713 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Narkokapan-5 Operasyonu: 1713 Şüpheli Yakalandı

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İçişleri Bakanlığı, 'Narkokapan-5' operasyonlarında 839 kg uyuşturucu ve 1.1 milyon hap ele geçirildi.

06.01.2025 09:00
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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2 haftadır devam eden "Narkokapan-5" operasyonlarında "zehir taciri" bin 713 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın X hesabından yaptığı paylaşıma göre, uyuşturucuya yönelik düzenlenen "Narkokapan-5" operasyonlarında 839 kilogram uyuşturucu madde ile 1 milyon 168 bin 42 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yerlikaya paylaşımında, şunları kaydetti:

"77 ilde uyuşturucuya yönelik 2 haftadır devam eden 'Narkokapan-5' operasyonlarında; 839 kilogram uyuşturucu madde ile 1 milyon 168 bin 42 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Zehir taciri bin 713 şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince; 2 bin 569 ekip, 6 bin 442 personel, 32 hava aracı ve 48 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla; Ankara, İzmir, Gaziantep, Konya, İstanbul, Adana, Samsun, Bursa, Mersin, Şanlıurfa, Diyarbakır, Manisa, Zonguldak, Antalya, Hatay, Kocaeli, Malatya, Tekirdağ, Denizli, Kayseri, Trabzon, Aksaray, Balıkesir, Eskişehir, Sakarya, Sivas, Muğla, Aydın, Osmaniye, Rize, Çorum, Yozgat, Kilis, Niğde, Erzurum, Kahramanmaraş, Van, Çanakkale, Karaman, Kırklareli, Afyonkarahisar, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Kütahya, Adıyaman, Çankırı, Hakkari, Ağrı, Burdur, Siirt, Yalova, Amasya, Giresun, Tokat, Bolu, Mardin, Bartın, Iğdır, Kars, Muş, Sinop, Ordu, Isparta, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Batman, Bingöl, Kastamonu, Şırnak, Artvin, Bilecik, Bitlis, Karabük ve Uşak'ta düzenlenen 'Narkokapan-5' operasyonları sonrasında bazı illerimizde ele geçirilen uyuşturucu miktarları;

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce; 281 kilogram metamfetamin, 101 bin 640 adet uyuşturucu hap, 7 kilogram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 9 şüpheli yakalandı. Hatay İl Emniyet Müdürlüğünce; 97 kilogram uyuşturucu madde, 38 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 6 şüpheli yakalandı. Erzurum İl Emniyet Müdürlüğünce; 62 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 2 şüpheli yakalandı. Van İl Emniyet Müdürlüğünce; 37 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 1 şüpheli yakalandı. Aksaray İl Emniyet Müdürlüğünce; 16 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 1 şüpheli yakalandı. Muş İl Emniyet Müdürlüğünce; 16 kilogram bonzai ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 2 şüpheli yakalandı. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce; 19 kilogram skunk, 6 kilogram metamfetamin, 5 bin 488 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 8 şüpheli yakalandı. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünce; 10 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 1 şüpheli yakalandı. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünce; 10 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 3 şüpheli yakalandı."

Kaynak: ANKA

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