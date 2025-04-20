Narkokapan Operasyonu: 178 Tutuklama

(ANKARA) - Ankara merkezli 14 ilde düzenlenen "Narkokapan-Ankara Operasyonu"nda 178 kişi daha tutuklandı. Soruşturmada tutuklanan şüpheli sayısı 316'ya yükseldi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 17 Nisan'da düzenlenen "Narkokapan-Ankara Operasyonu"nda gözaltına alınan şüphelilerden 196'sı daha savcılık sorgularının ardından Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik 178 kişinin tutuklanmasına, 18 zanlının ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti. Böylece, operasyon kapsamında tutuklananların sayısı 316'ya ulaştı.
Operasyonda gözaltına alınan diğer şüphelilerle ilgili emniyetteki işlemler sürüyor.
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