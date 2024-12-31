Narlıdere'de Kaçak Alkol ve Sigara Operasyonu Düzenlendi - Son Dakika
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Narlıdere'de Kaçak Alkol ve Sigara Operasyonu Düzenlendi

Narlıdere\'de Kaçak Alkol ve Sigara Operasyonu Düzenlendi

İZMİR'in Narlıdere ilçesinde, yeni yıl öncesi kaçak alkol, sigara ve cinsel gücü arttırıcı ürünler satışına yönelik düzenlenen operasyonda birçok kaçak ürün ele geçirildi.

31.12.2024 02:39  Güncelleme: 02:40
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İZMİR'in Narlıdere ilçesinde, yeni yıl öncesinde kaçak alkol, sigara ve cinsel gücü arttırıcı gibi ürünlerin bulunduğu iş yerlerine baskın düzenlendi.

Narlıdere İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni yıl öncesinde kaçak alkol, sigara ve cinsel güç artırıcı ürünlerinin satışını yapan iş yerlerini tespit etti. Harekete geçen polis ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Polis ekiplerinin yeni yıl öncesi kaçak ürünlerin satışını önlemek amacıyla yaptığı baskında, 1'er litre pet su şişeleri içerisinde toplamda 17 litre etil alkol, pet şişe içerisinde 9,5 litre sahte rakı, plastik bidon içerisinde 5 litre sahte votka, cam şişe içerisinde 1 litre bandrolsüz şarap, cam şişe içerisinde 500 mililitre viski, 7 rakı kiti, 17 bandrolsüz sigara, 12 bandrolsüz sarma sigara, 17 cinsel güç artırıcı bandrolsüz macun ve 2 paket elektronik sigara kiti ele geçirildi.

Konuya ilişkin 2 iş yeri sahibine adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Operasyon, Narlıdere, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Narlıdere'de Kaçak Alkol ve Sigara Operasyonu Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • TUNÇ Vizyon:
    Devlete vergi, pardon haracı vermeyince kaçak mı oluyor? Devlet sigara ve alkollü içeceklerden vergi almıyor, içicileri resmen soyuyor. Aynı içki ve içkilerin en pahalı olduğu ülkelerde bile fiyatlar Türkiye'dekinin 1/4'ü. Devletin soygunları yüzünden içiciler kimyager ve sigara üreticisi oldu. 0 0 Yanıtla
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