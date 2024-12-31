Narlıdere\'de Kaçak Alkol ve Sigara Operasyonu Düzenlendi

TUNÇ Vizyon:

Devlete vergi, pardon haracı vermeyince kaçak mı oluyor? Devlet sigara ve alkollü içeceklerden vergi almıyor, içicileri resmen soyuyor. Aynı içki ve içkilerin en pahalı olduğu ülkelerde bile fiyatlar Türkiye'dekinin 1/4'ü. Devletin soygunları yüzünden içiciler kimyager ve sigara üreticisi oldu.