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(İSTANBUL) YSK Başkanı Ahmet Yener'in elektronik oylama konusundaki açıklamalarını sosyal medya paylaşımıyla eleştiren ve hakkında 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'yargı organlarını alenen aşağılama' suçlarından soruşturma başlatılan ünlü dağcı, yazar, AKUT kurucularından Nasuh Mahruki tutuklandı.

Nasuh Mahruki, 12 Kasım'da YSK Başkanı Ahmet Yener'in elektronik oylamayla ilgili bir açıklaması üzerine sosyal medyadan paylaşım yaparak hem muhalefeti hem de YSK'yı sert bir dille eleştirdi. Aynı gün akşam saatlerinde bir paylaşım daha yapan Mahruki, "Değerli dostlar, bu akşam bir grup arkadaşımla bir kebapçıda yemekteyiz. Evime sivil kiyafetli 7-8 tane polis olduğunu söyleyen polis gelmiş ve beni almaya geldiklerini söylemişler. Ben de şimdi restorandan çıkıp evime gidiyorum. Bilginiz olsun, lütfen süreci takip edin" diye yazdı.

Aradan geçen süreç içerisinde gözaltında olmadığına ve savcılığa davet beklediğine ilişkin yeni paylaşımlar yapan Mahruki hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nca, sosyal medya paylaşımlarında kullandığı ifadeler nedeniyle 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'yargı organlarını alenen aşağılama' suçlarından soruşturma başlatıldığı açıklandı.

"Tutuklanmaya sevk edildim"

Bu sabah saatlerinde avukatları ile birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne giden Nasuh Mahruki, savcılığa ifade verdi. Mahruki, ifadeden sonra yaptığı paylaşımda da, "Dün Savcı belli oldu, bu sabah Savcılığa geldim ve ifade verdim. Gayet iyi geçti görüşme ancak tutuklanmaya sevk edildim. Hakimin karşısına çıkmayı bekliyorum. Hukukun Üstünlüğü Endeksinde 173 ülke arasında 148. ülke, 45 Avrupa ülkesi içindeyse sondan ikinci ülke ve Seçim Dürüstlüğü Endeksinde 165 ülke arasında 123. ülke seviyesine düşürülen canım Türkiyem'den hukuk manzaraları" paylaşımını yaptı.

Nöbetçi hakimliğe tutuklama istemiyle sevk edilen Mahruki tutuklandı.