NATO, 2025 Tatbikatına Başladı - Son Dakika
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NATO, 2025 Tatbikatına Başladı

NATO, 2025 Tatbikatına Başladı

NATO, Dynamic Mariner/Flotex 25 tatbikatını İspanya'da 4.000 askerle gerçekleştiriyor.

25.03.2025 15:37
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NATO'nun 2025 yılı için planladığı en büyük tatbikata 9 ülkeden yaklaşık 4.000 askeri personel, 30 gemi, 2 denizaltı, amfibi birlikler ve uçaklar katılıyor.

MADRİD, 25 Mart (Xinhua) -- NATO, pazartesi günü İspanya'nın güneybatı kıyıları açıklarında Dynamic Mariner/Flotex 25 adlı büyük ölçekli ve çok uluslu bir eğitim tatbikatına başladı.

NATO'nun 2025 yılı için planladığı en büyük tatbikata Fransa, Almanya, İtalya, Portekiz, İspanya, Hırvatistan, ABD, Yunanistan ve Türkiye olmak üzere 9 ülkeden yaklaşık 4.000 askeri personel, 30 gemi, 2 denizaltı, amfibi birlikler ve uçaklar katılıyor.

İspanya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İspanya karasuları da dahil olmak üzere Batı Akdeniz ve Atlantik Okyanusu'nda gerçekleştirilen tatbikat 4 Nisan'a kadar devam edecek. Tatbikat, katılımcıların donanma gücü projeksiyonu, komuta ve kontrol, amfibi operasyonlar, denizaltı karşıtı savaş ve siber savunma gibi yeteneklerini test ederken insansız uçaklar gibi en son teknolojileri kullanmak üzere tasarlandı.

Tatbikat kapsamında İspanya donanmasının en gelişmiş denizaltısı olan S-81 Isaac Peral ilk kez uluslararası alanda görev yapıyor. İspanya Savunma Bakanlığı, tatbikatı "Denizaltı Kuvvetleri'nin modernizasyonunun evriminde bir kilometre taşı" olarak niteledi.

NATO'nun Müttefik Deniz Komutanlığı'na göre tatbikatta gerçek zamanlı işbirliği ve koordinasyonun geliştirilmesine özel önem verilerek ittifakın gelişen güvenlik ortamında hayati önem taşıyan deniz yollarını güvence altına alma yeteneği de test edilecek.

Tatbikatın kilit öneme sahip hedeflerinden biri de temmuzda NATO Müttefik Reaksiyon Gücü Deniz unsurunu üstlenmeye hazırlanan İspanya donanmasını bu rol için eğitmek.

Müttefik Deniz Komutanlığı, Müttefik Reaksiyon Gücü'nün konvansiyonel, hibrit ve siber tehditler de dahil olmak üzere bir dizi güvenlik sorununa yanıt olarak hızlı bir şekilde konuşlanmak ve kısa sürede etkili olmak üzere özel tasarlanmış bir hızlı tepki gücü olduğunu belirtti.

İspanya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hedef, Deniz Kuvvetleri'nin orta/yüksek yoğunluklu bir senaryoda kıyılarımızdan uzakta bir donanma kuvvetinin komuta ve kontrolünü uygulama yeteneğini hayata geçirerek deniz gücünü yansıtmak ve denizin kontrolünü sağlamaktır" denildi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Politika, Güvenlik, Savunma, İspanya, Güncel, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO, 2025 Tatbikatına Başladı - Son Dakika

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