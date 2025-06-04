NATO'dan Adil Yük Paylaşımı Vurgusu

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD'deki Donald Trump yönetiminin İttifak'a bağlılığıyla ilgili tartışmaların son bulması, diğer müttefiklerin bu ülke ile savunma harcamalarında eşitliği yakalaması ve adil bir yük paylaşımı yapılması gerektiğini söyledi.

Rutte, Brüksel'deki karargahta yarın yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde basına bilgilendirmede bulundu.

Savunma Bakanlarının 23-25 Haziran'da yapılacak Lahey zirvesinde zemin hazırlamak, İttifak'ın caydırıcılığını ve savunmasını geliştirmek için kararlar almak üzere toplanacağını belirten Rutte, "İddialı yeni yetenek hedefleri üzerinde anlaşarak caydırıcılığımızı ve savunmamızı güçlendireceğiz. Lahey'deki NATO Zirvesi'nin merkezinde yeni bir savunma yatırım planı olacak." dedi.

Lahey zirvesinde Zelenskiy de davetli

Rutte, zirveye Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de davet edildiğini dile getirdi.

Genel Sekreter, zirve programına ilişkin detayların gelecek günlerde açıklanacağını aktardı.

"Putin tepkimizin yıkıcı olacağını bilmeli ve biliyor"

"NATO, Baltık bölgesinde olası bir Rus saldırısına hazır mı?" sorusuna Rutte, "Öncelikle, her olasılığa karşı her zaman hazırlıklıyız. (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin bunu denerse tepkimizin yıkıcı olacağını bilmeli ve biliyor." yanıtını verdi.

Rutte, "Üç ila beş yıl içinde bize saldırmaya çalışırlarsa Ruslarla savaşabileceğimizden ve ayrıca ABD ile eşit olabileceğimizden emin olmalıyız. Bence bu adil olandır." ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in bugün, NATO karargahında Almanya ve İngiltere öncülüğünde yapılacak Ukrayna Temas Grubu Toplantısına katılmamasıyla ilgili bir soru üzerine, Rutte şunları kaydetti:

"Bu (Yarınki Savunma Bakanları Toplantısı) Hegseth'in Brüksel'e ikinci ziyareti (olacak). Bu yıl ikinci kez burada olacak, yarınki toplantıya katılacak. ABD bugün (bakan seviyesinde olmasa da) Ukrayna Temas Grubu toplantısında da hazır bulunacak. ABD, NATO'ya ve ortak çabalarımıza tamamen bağlı. Ukrayna söz konusu olduğunda, bundan şüphe etmek için hiçbir neden yok. Unutmayalım ki bu toplantılar çoğunlukla Avrupa'da gerçekleşiyor, bu yüzden ABD'li yetkililerin her toplantıya katılması her zaman mümkün olmayacaktır."

Genel Sekreter, ABD'nin NATO'ya bağlılığıyla ilgili başka bir soruyu da "ABD NATO'ya tamamen bağlıdır. 5. maddeye tamamen bağlıdır." şeklinde yanıtladı.

Rutte, şöyle devam etti:

"Burada Avrupalı ??meslektaşlarıma bana aynı soruyu sorduklarında, 'Arada sırada televizyonunuzu açıp Başkan Trump'ın Fransa Cumhurbaşkanı ile, İngiltere Başbakanı ile, İtalya Başbakanı ile bir araya geldiğinde konuşmalarını dinlemek ister misiniz?' diye soruyorum. Mart ayında ABD Başkanı'nı ziyaret etme onuruna eriştim. ABD 5. maddeye ve NATO'ya bağlı olduğunu açıkça belirtti. Bu yüzden belki de artık ABD'den bunu yapmasını istemeyi bırakmalıyız. Şimdi önümüzdeki 6 ay boyunca Hollandalılardan veya Estonyalılardan NATO'da 5. maddeye bağlılıklarını isteyeceğiz ve ardından gelecek yılın başında İspanya ve Fransa'ya geçeceğiz."

Genel Sekreter, "ABD haklı olarak, onların yardımıyla kendimizi savunmak için çok daha fazla harcama yapmamızı bekliyor ancak aynı zamanda ABD'nin savunmaya harcadığı parayla adil olan da bu." diye konuştu.