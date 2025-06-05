NATO'dan Savunma Harcamaları İçin Yeni Hedef

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, müttefiklerin "yeni yetenek hedefleri" üzerinde anlaştığını ve bunlar doğrultusunda liderlere Lahey Zirvesi'nde savunma harcamalarını gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 5'ine çıkarmayı önereceğini duyurdu.

Rutte, Brüksel'deki karargahta düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından basına açıklamalarda bulundu.

24-25 Haziran'da yapılacak Lahey Zirvesi'nden önceki son bakanlar toplantısını tamamladıklarını belirten Rutte, "Bir dizi iddialı 'yeni yetenek hedefi' üzerinde anlaştık." dedi.

Bunun oldukça önemli olduğuna dikkati çeken Rutte, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu hedefler müttefiklerin önümüzdeki yıllarda yatırım yapması gereken yetenekleri tam olarak açıklıyor. Hava savunması, savaş uçakları, tanklar, insansız hava araçları, personel, lojistik ve çok daha fazlası. Bu hedefler doğrultusunda (Lahey Zirvesi'nde liderlere) savunma harcamalarını GSYİH'nin (yüzde 2'si olan mevcut hedeften) toplamda yüzde 5'ine çıkarmayı teklif edeceğim."

Rutte, bunun yüzde 3,5'inin "temel savunma harcamaları", yüzde 1,5'inin ise "güvenlik ve savunmayla ilgili diğer harcamalar"dan oluşacağını söyledi.

Bir soru üzerine Rutte, ABD'nin de aynı taahhütte bulunduğunu kaydetti.