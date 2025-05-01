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Navigasyonla Metrobüs Yoluna Girdi

Navigasyonla Metrobüs Yoluna Girdi

Gamze Doğan, hastaneden dönerken navigasyon hatasıyla metrobüs yoluna girdi; güvenlik durdurdu.

01.05.2025 16:19
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AVCILAR'da İstanbul Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne gelen Gamze Doğan, geri dönüş için motosikletiyle yola çıktığında yanlışlıkla metrobüs yoluna girdi. Güvenlik görevlilerinin durumu fark etmesi ile metrobüs yolundan çıkarılan Doğan, navigasyon sebebiyle yanıldığını söyledi.

Olay 21 Nisan günü Üniversite Mahallesi'nde meydana geldi. Kedisini kontrol ettirmek için motosikletiyle İstanbul Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne gelen Gamze Doğan, geri dönüş yoluna geçerken navigasyon uygulamasını açtı. Navigasyonun yönlendirmesi ile yanlış yola giren Doğan, bir süre metrobüs yolunda ilerledi. Güvenlik görevlilerinin durumu fark etmesi üzerine durdurulan Gamze Doğan, yanına gelen görevliler tarafından metrobüs yolundan çıkarıldı.

'NAVİGASYONA ODAKLIYDIM, DUYMADIM'

Yaşadıklarını anlatan motosiklet sürücüsü Gamze Doğan, "O gün kedim için hastaneye gidiyordum aslında, hayvan hastanesine. Sonra oradan çıktıktan sonra, aslında giriş yönünden çıksaydım herhangi bir sorun olmayacaktı. Fakat navigasyon bana sola dön deyince, sola döndüm. Sonra hastanenin içinde kayboldum. Daha sonra navigasyon bana sağa dön deyince, garaj kısmı varmış aslında. Oradan çıkarken beyaz bir araç önümde gidiyordu, o da sağa dönünce ben de onunla birlikte sağa döndüm. Sonra hala hastanede sanıyordum kendimi. Sonrasında baktım ki arkamda metrobüs var. O an anladım metrobüs yoluna girdiğimi. Fakat benim hızım en fazla 60-70 kilometre görüyor. Arkamdaki metrobüse yol vermek için diğer şeride geçtim, ama o hız sınırını korudu. Allah'tan ki korudu, hemen önüme bir metrobüs çıktı o sırada. Ben de hemen kendi şeridime geçtim. Sonra diyorum ki, 'İllaki bir sapak vardır, navigasyon beni buraya yönlendirdiğine göre' diye düşünüyorum. Baktım en güvenli yol düz bir şekilde gitmek. Çünkü arkamdaki metrobüs en azondan beni fark ediyor ve ona göre hızını koruyor. Aslında, durup dönmek daha tehlikeli geliyordu ve o geçtiğim yolda üstgeçit kısmında bir metrobüsle karşılaşmamam şans meselesi açıkçası. O yüzden düz gitmek istedim. 'Bir durak olursa orada dururum' diye düşündüm. Durağı görünce hemen rahatladım. İçim rahatladı, güvenlik beni durdurdu. Hemen güvenli bölgeye çekti. Sağ olsun, İstanbul Belediyesi çalışanları çok yardımcı oldular. Beni çok sakinleştirdiler. Zaten güvenliklerin olduğu bölgeye gittik. Ondan sonra ben kendi yoluma devam ettim. Hiçbir şekilde görmedim. Zaten navigasyona odaklıydım ve kulağımda da müzik çalıyordu. Arkamdan seslenmişler ama hiçbir şekilde duymadım maalesef" dedi.

Kaynak: DHA

İstanbul Üniversitesi, Yerel Haberler, Motosiklet, Teknoloji, Güvenlik, İstanbul, 3-sayfa, Olaylar, Ulaşım, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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