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40 kilometrekarelik alana sahip Nazik Gölü dondu

Şiddetli soğuklar nedeniyle yüzeyi tamamen buzla kaplanan Nazik Gölü havadan görüntülendi

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Nazik Gölü, soğuk hava nedeniyle dondu. 40 kilometrekarelik alana sahip Nazik Gölü'nün donmuş hali havadan görüntülendi.

Ahlat ilçesine bağlı Ovakışla beldesi ile Nazik, Gölgören, Dilburnu ve Kırıkkaya köyü sınırları içerisinde bulunan 40 kilometrekarelik alana sahip Nazik Gölü, içindeki teknelerle birlikte buz tuttu. Hava sıcaklığının gece eksi 10 derecenin altına düştüğü bölgede buzla kaplanan Nazik Gölü'nün değişik desenlere bürünen yüzeyi havadan drone ile görüntülendi.

Göle kıyısı bulunan Dilburnu köyüne giden doğaseverler ve fotoğrafçılar da oluşan eşsiz manzarayı fotoğrafladı. Donmuş Nazik Gölü'nü arkadaşlarıyla görmeye ve gezmeye gelen doğasever Ahmet Yamlı, "Ahlat'ta bulunan Nazik Gölü'ne geldik. Göl önceki yıllarda daha erken donuyordu ama bu yıl biraz geç dondu. Bizde geldik göl üzerinde yürüdük, fotoğraf çektik. Bu güzel görüntüleri fotoğrafladık. Güzel bir gün oldu bizim için. Donmuş göl üzerinde yürümek ve fotoğraf çekmek gerçekten heyecan verici" dedi.