Nazilli\'de Ot Yangını: 1 Yaralı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde çıkan ot yangını, prefabrik depoya da sıçradı. Yangında 1 kişi yaralanırken, alevler ekiplerce kontrol altına alındı.

Ot yangını, saat 16.00 sıralarında Arslanlı- Beydağ karayolu yakınında çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, prefabrik bir depoya sıçradı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında depoda küçük çaplı patlama da meydana gelirken, 1 kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerince alevler kontrol altına alınırken, sağlık ekiplerince yapılan müdahalede yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.