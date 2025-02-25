Nazlıaka'dan HÜDA-PAR'a Tepki - Son Dakika
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Nazlıaka'dan HÜDA-PAR'a Tepki

Aylin Nazlıaka, HÜDA-PAR'ın aile hakemliği çağrısına karşı çıkarak kadına yönelik gerici zihniyeti eleştirdi.

25.02.2025 10:39
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, HÜDA-PAR'ın "Aile hakemliği" çağrısına ilişkin; "2025'i Aile Yılı ilan eden AKP, bu gerici zihniyeti Meclis'e soktu. Biz kadınlar bu gerici ve kadın düşmanı zihniyetin palazlanmasına asla izin vermeyeceğiz. Bu ne cüret? Kadının kılığına kıyafetine karışanlar, kaç çocuk doğuracağından hamile iken sokağa çıkıp çıkılmayacağına kadar kadının kararlarına karışanlardan bıktık, usandık. Haddinizi bilin. Kadınlar evlenmek istediğinde size sormadığı gibi boşanmak istediğinde de ne size soracak ne de izin alacak" dedi.

HÜDA-PAR Kadın ve Aile Başkanlığı tarafından Ankara'da düzenlenen "Son Kale Aile" temalı panelde, ailenin, toplumsal cinsiyet odaklı Batılı feminist paradigmadan kurtulması gerektiği ileri sürülerek, sorun yaşayan, boşanma eşiğinde olan, boşanma amacıyla mahkemeye müracaat eden ailelerin başvurabileceği veya yönlendirilebileceği bir "aile hakemliği" sistemine geçilmesine yönelik önerilerde bulunuldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, HÜDA-PAR'ın "Aile hakemliği" çağrısı ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Nazlıaka, şunları kaydetti:

"Seçim Beyannamesi'nde açıkça belirttiği üzere; Cumhuriyetimizin kurucu değerlerini hedef alan, parlamenter sistemi eleştiren, karma eğitime son vermeyi, süresiz nafakayı kaldırmayı, kadınların çalışma hayatındaki varlığını sınırlandırmayı, 6284'ü değiştirmeyi hedefleyen zihniyet iş başında. 'Sözde' aile kurumuna sahip çıkılması iddiasında bulunan kadın düşmanı zihniyet boşanmaları sınırlamak ve kadınları şiddet sarmalına hapsetmek istiyor. Bunu yaparken de aile kurumunun zayıfladığını, boşanmaların arttığını, evlilik yaşının yükseldiğini ve gayrı meşru ilişkilerin arttığını söyleyerek bir algı oluşturmak istiyor.

"İçinde şiddet olan bir ailenin bütünlüğünü savunmak kadını ve çocuğu feda etmek demektir"

Her daim erkekten yana saf tutan HÜDA-PAR, kadını köle gibi gören, bekar kadınları sahiplendirmekten bahseden bir partidir. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun 2024 yılı verilerine göre, 259'u şüpheli olmak üzere en az 653 kadın cinayeti işlendi. Kadınlar en çok güvende olmaları gereken yerde yani evlerinde ya evli oldukları ya da boşanma aşamasında olduğu erkekler tarafından öldürüldü. Bu ülkede

kadınlar evlilik teklifini reddettiği için öldürüldüğünde 'tutku indirimi' verildi. Haberin var mı HÜDA-PAR? Sanki kadınlar keyiften boşanıyormuş algısı yaratılmak isteniyor. Kadınlar, üzerinde sigara söndürüldüğü, her gün ölümle burun buruna geldiği için boşanmak zorunda kalıyor. Farkında mısın HÜDA-PAR? Aile kurumu toplumun temel yapı taşıdır ve hiç şüphesiz bizim için çok değerlidir. Ancak içinde şiddet olan bir ailenin bütünlüğünü savunmak kadını ve çocuğu feda etmek demektir.

"Bu ne cüret?"

Bu durum, kadın şiddet de görse evinde dizini kırıp oturmasını beklemekten başka bir şey değildir. Aile kurumunu kuvvetlendirmek isteyenler, aile hakemliğini değil, şiddetsiz sömürüsüz, kadının kendi ayakları üzerinde durduğu bir düzeni savunmalıdır. Kadının kazanılmış hakkına göz dikenler, ülkemizin kurucusu büyük Atatürk'e hakaret edecek kadar alçak olanlar, laik, demokratik ve çağdaş Cumhuriyetimize savaş açanlar, ancak Konca Kuriş gibi cesur kadınları domuz bağı ile öldürmeyi bilir. 2025'i Aile Yılı ilan eden AKP, bu gerici zihniyeti Meclis'e soktu. Biz kadınlar bu gerici ve kadın düşmanı zihniyetin palazlanmasına asla izin vermeyeceğiz. Bu ne cüret? Kadının kılığına kıyafetine karışanlar, kaç çocuk doğuracağından hamile iken sokağa çıkıp çıkılmayacağına kadar kadının kararlarına karışanlardan bıktık, usandık. Haddinizi bilin. Kadınlar evlenmek istediğinde size sormadığı gibi boşanmak istediğinde de ne size soracak ne de izin alacak."

Kaynak: ANKA

Aylin Nazlıaka, Politika, Güncel, Kadın, Aile, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nazlıaka'dan HÜDA-PAR'a Tepki - Son Dakika

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