Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığına Nazmi Bilgin yeniden seçildi.
Gazeteciler Cemiyetinin Olağan Genel Kurulu, Türkiye Barolar Birliği Litai Konukevi'nde gerçekleştirildi.
Mevcut Başkan Nazmi Bilgin ile aday Nursun Erel'in yarıştığı seçim için kurulan 7 sandıkta 705 oy kullanıldı.
Kullanılan oyların 403'ünü alan Bilgin, yeniden başkan seçildi. Erel ise 295 oy aldı, 7 oy da geçersiz sayıldı.
Yeni Yönetim Kurulunda Ali Oruç, Ali Topçu, Ayhan Aydemir, Emin Özgönül, Güray Soysal, Kenan Şener, Kudret Doğandemir, Mustafa Yoldaş, Özlem Akarsu Çelik, Önder Yılmaz, Ümit Gürtuna, Yusuf Kanlı ve Zeynep Gürcanlı Ürektürk yer aldı.
Son Dakika › Güncel › Nazmi Bilgin Yeniden Başkan - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?