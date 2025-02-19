Necla Teyze\'ye Veda

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Altındağ ilçesinde dün çıkan gecekondu yangınında hayatını kaybeden 81 yaşındaki Ülker Güleryüz için cenaze töreni düzenlendi.

Ahmet Efendi Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Güleryüz'ün naaşı Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İkamet ettiği mahallesinde "Necla Teyze" olarak tanınan Güleryüz'ün cenazesine komşuları ve vatandaşlar katıldı.