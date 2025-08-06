Nehirde Boğulma Tehlikesi

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde baraj kapaklarının açılması sonucu nehir suyunun aniden yükselmesiyle suya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren kişi, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yeşildere köyü yakınlarındaki nehir kenarına piknik yapmak için giden Mahmut Pehlivanoğlu, Berke Barajı'nın kapaklarının açılması sonucu suların yükselmesi nedeniyle mahsur kaldı.
Bunun üzerine nehrin karşısına geçmek isterken suya kapılan Pehlivanoğlu, bir süre sonra gözden kayboldu.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Pehlivanoğlu, başlatılan arama çalışması sonucunda suya kapıldığı yerin 1,5 kilometre uzağında yaralı halde bulundu.
Nehir üzerine kurulan iple nehrin karşısına geçirilen Pehlivanoğlu, ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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