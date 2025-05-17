Nehirden Kurtarılan İnek

Erzincan'da nehir kıyısına düşen inek, itfaiye ekibince kurtarıldı.
Otlaması için merkeze bağlı Balıbey köyünde araziye bırakılan ineğin Karasu Nehri'nin kıyısına düştüğü ihbarı üzerine bölgeye Erzincan Belediyesi itfaiye ekibi yönlendirildi.
Ekiplerin iş makinesi ve halat yardımıyla yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kurtardığı inek, sahibine teslim edildi.
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