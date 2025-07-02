Nemrut Kalderası: Doğa Harikası

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası, mavi ve yeşil renkteki gölleri, doğal güzelliklerinin yanı sıra seyrine doyum olmayan manzarasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölünü bünyesinde barındıran Nemrut Kalderası, kamp tutkunlarının, doğaseverlerin ve fotoğraf sanatçılarının en çok tercih ettiği yerlerin başında geliyor.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut Kalderası, yeşil ve mavi renkteki gölleri, buz mağarası, buhar bacası, kuş türleri ve biyoçeşitliliğiyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Kalderaya gelen, krater göle çevresinde yürüyüş yapan ziyaretçiler, doğayla iç içe zaman geçirme fırsatı buluyor.

Arkadaşlarıyla İzmir'den gelen Kendal Tören, Van Gölü sahilini dolaştıktan sonra Nemrut Krater Gölü'ne geldiklerini söyledi.

Bölgenin doğası ve manzarasıyla eşsiz bir güzelliğe sahip olduğunu belirten Tören, "Ülkemizin her tarafı çok güzel ama buranın farklı bir doğası var. Herkesin bu doğa harikası yeri görmesini istiyorum." dedi.

Mardin'den gelen İbrahim Tarı ise doğanın korunmasına dikkati çekmek amacıyla bir yıldır Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde doğa ve dağ yürüyüşleri yaptıklarını dile getirdi.

Van Gölü'nün Tatvan sahilini gezdikten sonra Nemrut Kalderası'na geldiklerini anlatan Tarı, "Burada dağ yürüyüşü yaptık. İki gölün çevresini gezdik. Çok güzel ve serin bir havası var. Buradaki temiz havada ve doğada gençleştiğimizi hissediyoruz." diye konuştu.

Kamp için Nemrut Kalderası'na gelen Azize Duyan da dün Van Gölü'nün, bugün de Nemrut Krater Gölü'nün kıyısını gezdiklerini anlatarak "Burada dağa tırmandık ve 3 gölü bir arada gördük. Bu güzel yeri herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Şırnaklı ziyaretçi Nazlıcan Saçan da Nemrut Dağı'nın çiçekleriyle, kuşlarıyla eşsiz güzelliklere sahip olduğunu kaydetti.

Midyat'tan gelen Fırat Ölmez de Nemrut Kalderası'nın doğasını ve havasını çok beğendiğini, bundan sonra da "yeryüzü cenneti" olarak adlandırılan kalderaya sürekli geleceğini belirtti.