Nemrut Kalderası: Doğanın Cenneti - Son Dakika
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Nemrut Kalderası: Doğanın Cenneti

19.06.2025 11:26
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Nemrut Kalderası, mavi ve yeşil gölleriyle doğaseverlerin gözdesi. UNESCO adayı doğal güzellik.

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası, mavi ve yeşil renkteki gölleri, doğal güzellikleriyle kamp tutkunlarının, doğaseverlerin ve fotoğraf sanatçılarının en çok tercih ettiği yerlerin başında geliyor.

Eşsiz doğasıyla yılın her döneminde farklı bir güzelliğe bürünen Nemrut Kalderası, volkanik yapının etkisiyle oluşan "mavi" göl ile termal özellikler gösteren, rengini çevresindeki yosun ve minerallerden alan "yeşil" göl ile dikkati çekiyor.

Buz mağarası ve buhar bacası bulunan, birbirinden farklı kuş türlerini, bozayıları, endemik bitki türlerini de bünyesinde barındıran kaldera, her yıl yerli ve yabancı çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan kalderaya gelenler, şehrin stresinden uzaklaşarak 2 bin 250 rakımdaki mavi ve yeşil renkteki krater göllerinin eşsiz manzarasını görüntülüyor, doğayla iç içe zaman geçiriyor.

Doğal güzellikleriyle bölgede turizmin gelişmesine katkı sunan Nemrut Kalderası'nın, UNESCO'nun Küresel Jeopark Ağı'na dahil edilmesi için çalışmalar sürüyor.

"Mükemmel bir manzarası var"

Ailesiyle Nemrut Kalderası'na gelen Özcan Bahşi, AA muhabirine, Batman'daki arkadaşlarının sürekli bölgenin güzelliğinden söz ettiğini söyledi.

Onların yönlendirmesiyle 3 yıl önce Nemrut Kalderası'na geldiğini anlatan Bahşi, "Burası aklımda kalmıştı. Bir daha gelmek istedim. Çok güzel ve etkileyici görünüyor. Bu kez ailemi de getirdim. Hem gezdik hem de piknik yaptık. Mükemmel bir manzarası var. Bir tarafta Van Gölü'nü bir taraftan da kalderadaki gölleri görüyoruz." dedi.

Ankara'dan gelen Göksel Karakaş ise kalderanın ayrı bir güzelliğe sahip olduğu belirterek, "Özellikle burayı görmek için yaklaşık 20 kez oldu geliyorum. Ayrı bir güzellik ancak yollar bozuk. Yine de burası bana huzur veriyor. Her şeyiyle çok güzel bir yer. Herkesi bu güzel, yaşanılacak ve görülecek yere bekliyoruz. Dünyada nadir görülecek yerlerden biri. Mavi ve yeşil göller de ayrı bir güzellik." diye konuştu.

"Herkesin bu muhteşem yere gelmesi gerekiyor"

Ailesiyle İzmir'den gelen Rodi Ekin de 3 bin 500 kilometre yol kat ederek Bitlis'e ulaştıklarını dile getirdi.

Nemrut Kalderası'nın şu ana kadar en çok keyif aldığı yerlerden biri olduğunu vurgulayan Ekin, şunları kaydetti:

"Muhteşem bir doğası ve yeşilliği var. Dağların yeşil örtüsü çok güzel. Göl muhteşem bir görüntü veriyor. Dünyada da benzeri azdır diye düşünüyorum. Herkesin bu muhteşem yere gelmesi gerekiyor. Bu kaldera, mavi ve yeşil gölleri bünyesinde barındıran muhteşem bir doğası olan bir yer."

Ecem Ekin ise eşi ve 3 çocuğuyla 10 gün önce İzmir'den yola çıktıklarını bildirerek, "Birçok yeri görmüş biri olarak söylüyorum, burası doğası ve diğer özellikleriyle harika bir yer. Hem tarihi gelişimi hem de türlü canlara ev sahipliği yapması açısından muazzam. Herkese gelip görmelerini tavsiye ediyorum. Asla pişman olmayacaklar. Burayı görme şansı elde ettiğimiz için çok mutlu oldum. Doğayla iç içe vakit geçirmek benim için muazzam bir şey ve çok sevindim. Bu durumdan inanılmaz mutluyum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel, Unesco, Tatvan, Nemrut, bitlis, Turizm, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nemrut Kalderası: Doğanın Cenneti - Son Dakika

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