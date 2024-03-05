Nemrut'un ayıları bu yıl erken uyandı
BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçe sınırları içerisinde yer alan Nemrut Krater Gölü çevresinde yaşamlarını sürdüren ayılar, bu yıl kış uykusundan erken uyandı.
Her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen Nemrut Krater Gölü'nü kendilerine yaşam alanı belirleyen ayılar, yerli ve yabancı ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor. Nemrut Krater Gölü kenarında yaşayan ayılar hafta sonu doğa yürüyüşüne giden doğaseverler tarafından görüntülendi. Geçtiğimiz yıllarda elle beslenen ayılarıyla gündeme gelen Nemrut Krater Gölü'ne doğa yürüyüşü düzenleyen doğaseverler, zirve yürüyüşü sırasında yiyecek arayan ayılarla karşılaştı. Cep telefonlarıyla ayıları görüntüleyen doğaseverler, ayıların yiyecek bulmak için yakın köylere kadar indiklerini belirttiler.
Dönüş yolunda olan ayıları görüntüleyen doğaseverlerden Cihan Önen ve Cengiz Gencer, ayıların kış uykusundan erken uyandığını belirtti. Cihan Önen, "Nemrut Kalderasındaki ayıların bir kısmı bu yıl kış uykusundan erken uyandı. Zaman zaman Nemrut Kalderasının dışındaki köylere inen ayılar yiyecek aramakta. Karlı dağda yürüyüş yaparken köylerden kalderaya dönen ayılarla karşılaştık. Ayılar bizlere yaklaşık 150 metre kadar yaklaştılar. Ayıların aç olduğunu düşünerek ilk etapta panik yaptık. Ancak ayıların bir süre sonra bizlerden uzaklaştığını gördük. Bir süre sonra da ayılar Nemrut Kalderasının içine doğru giderek gözden kayboldular" dedi.
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