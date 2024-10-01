Nepal\'de Sel Felaketi: 217 Ölü

Güncel

Güney Asya ülkesi Nepal'in başkenti Katmandu ve çevresinde şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 217'ye yükseldi.

Nepal hükümeti, afetler nedeniyle bölgede mahsur kalan veya evlerini kaybeden vatandaşlara yardım çalışmalarının başlatıldığını duyurdu.

Polis, sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybeden kişi sayısının 217'ye yükseldiğini, 143 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bölgede kayıp 28 kişi için yürütülen arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ülkede her yıl haziran-eylül döneminde etkili olan muson yağmurları can ve mal kayıplarına yol açıyor.