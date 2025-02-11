Neş'e Erdok'un 37. Sergisi

85 yaşındaki ressam Neş'e Erdok'un, son iki yılda ürettiği yapıtlardan oluşan 37. kişisel sergisi sanatseverlerle buluşacak.
Yapı Kredi bomontiada Galeri'de 20 Şubat'ta açılacak sergi, her gün 11.00-19.00'da ziyaret edilebilecek.
Türk resminin önde gelen temsilcilerinden Erdok, sergideki eserlerinde günlük yaşamdan portreleri ve dünyada yaşanan güncel toplumsal konuları ele aldı.
Sergi 8 Mart'ta sona erecek.
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