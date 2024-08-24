Nesli Tehdit Altındaki Sarı Benekli Semender Hatay'da Görüldü - Son Dakika
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Nesli Tehdit Altındaki Sarı Benekli Semender Hatay'da Görüldü

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Nesli tükenme tehlikesi altında olan sarı benekli semender, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde görüldü. Bestami Ateş adlı vatandaş, semenderi fark ederek zarar vermeden başka bir yere taşıdı ve cep telefonuyla kayıt altına aldı.

24.08.2024 09:19
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Nesli tehdit altındaki 'sarı benekli semender' Hatay'da görüldü

HATAY - Nesli tükenme tehlikesi altında olan sarı benekli semender, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde görüldü.

Dörtyol ilçesinde bulunan Üçkoz yaylasındaki evinde bahçe düzenlemesi yapan Bestami Ateş, çalıların arasında hareketsiz şekilde sarı benekli semenderi fark etti. İlk defa gördüğü hayvan karşısında şaşkınlık yaşayan Ateş, hayvana zarar vermeden başka bir yere taşıdı. Ateş, nesli tükenme tehlikesi altındaki hayvanı cep telefonuyla da görüntüledi.

Cep telefonuyla nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanı kayıt altına alan Bestami Ateş, "Yayla evinde ağacın altında bir yeri düzeltirken, gazellere çıkarırken fark ettim. Siyahlığını beneklerini görünce korktum, ne olduğunu anlamaya çalıştım o esnada bir çubuk alarak yaprakları üzerinden açarak canlı semenderi fark ettim. Yaşayıp yaşamadığını anlamak için hareketsizdi çünkü serin bir ortamdaydı ayaklarını falan açtı şöyle kafasından falan irkildim, canlı olduğunu gördüm sonra baktım karnı şiş büyük ihtimal hamiledir diye düşündüm. İlk defa canlı olarak gördüğüm biraz da tuhafıma gitti yani hayatım boyunca ilk kez gördüğüm bir hayvan. Heyecanım oldu çünkü ilk kez canlı olarak görüyorum böyle ve yıllardır da hiç doğada, olmama rağmen böyle bir şeyle karşılaşmamıştım. Nesli tükenen bir canlı olduğunu öğrendim sonradan, tabii bende doğaya tekrardan başka yaprakların olduğu alana götürüp bıraktım" dedi.

Nesli Tehdit Altındaki Sarı Benekli Semender Hatay\'da Görüldü
Kaynak: İHA

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