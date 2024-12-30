Nesli Tehlikedeki Vaşakların Gruplaşması

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Nesli tehlike altındaki vaşaklar ormanda grup halinde gezerken böyle görüntülendi

ÇANKIRI - Çankırı ve Ankara'daki yaban hayatı fotokapanlara yansıdı. Nesli tehlike altında olan vaşakların ise grup halinde gezmesi dikkat çekti.

Çankırı ve Ankara'daki ormanlarda yaşayan vaşaklar fotokapan kameraları tarafından görüntülendi. Kaydedilen görüntülerde, vaşakların ormanlık alanlarda yiyecek aradığı görüldü. Nesli tehlike altında olan vaşakların grup halinde gezmesi ise dikkat çekti.