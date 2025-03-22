Nesli Tükenme Tehlikesindeki Dağ Keçileri Görüntülendi

Sürü halinde geziyorlar: Avlama cezası 650 bin lira

ELAZIĞ - Elazığ'da avlama cezası 650 bin lira olan nesli tükenme tehlikesi atlındaki dağ keçileri sürü halinde görüntülendi.

Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi ve Karakoçan ilçesinin dağlık bölgelerinde nesli tükenme tehlikesi altında olan dağ keçileri görüntülendi. Doğal yaşam alanlarında özgürce dolaşan keçileri avlayanlara ise cezai işlem uygulanıyor. Koruma altında bulunan bu türleri anlamanın cezası, 650 bin lira. Doğal yaşam alanlarında özgürce dolaşan keçiler, karlı dağlarda eşsiz manzaralar oluşturdu. O anları ise vatandaşların cep telefon kameralarına yansıdı.