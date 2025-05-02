Netanyahu'dan Dürzi Liderine Ziyaret

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Dürzi lideri Şeyh Mufavak Tarif ile görüştü.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Tarif, Dürzi toplumuna sahip çıktığı için Netanyahu'ya teşekkür etti.

Tarif, Suriye'nin başkenti Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarına saldırının "caydırıcı bir mesaj" olduğunu öne sürerek Netanyahu'nun son birkaç günde sözde "Dürzi toplumunu korumak" için attığı adımlardan memnuniyetini dile getirdi.

Netanyahu ise Dürzilerin dün düzenlediği protestolara işaret ederek yasalara saygı göstermeleri ve diğer İsraillilere ya da güvenlik personeline karşı herhangi bir eylemde bulunmamaları yönünde Tarif'i uyardı.

Tarif de Netanyahu'ya Dürzi toplumunun İsrail'in kanunlarına saygı göstermeye devam edeceğini söyledi.

İsrail, Dürzileri koruma bahanesiyle Suriye'ye saldırılar düzenlemişti

Dürzi toplumunu Şam yönetimine karşı kışkırtan İsrail, 30 Nisan'da Dürzileri koruma bahanesiyle Suriye'ye saldırılar düzenlemişti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, dün Dürzi grupların Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçlerine karşı saldırılarıyla başlayan çatışmalara işaret ederek Şam yönetimine saldırı tehdidinde bulunmuştu.

Katz açıklamasında, "(Suriye'de) Dürzilere yönelik saldırılar devam ederse sert karşılık vereceğiz." ifadesini kullanmıştı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar da bir resepsiyonda yaptığı konuşmada, uluslararası toplumu Suriye'ye müdahale etmeye çağırmıştı.

Dürziler, İsrail'in Suriye'ye askeri müdahalede bulunması talebiyle ülkenin kuzeyinde yolları kapatarak gösteriler düzenlemişti.

Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyinde silahlı Dürzi grupların Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçlerine karşı saldırılarıyla başlayan çatışmalarda yaralanan çok sayıda Dürzi'nin, tedavi için İsrail'e getirildiği bildirilmişti.

Gece saatlerinde ise İsrail ordusunun Suriye'nin başkenti Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedefi vurduğu aktarılmıştı.