Netanyahu'dan Görevden Almaya Yalanlama

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın ardından Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Başkanı Ronen Bar'ı da görevden alacağı iddia edilirken Başbakanlık bunu reddetti.

İsrail basını, Netanyahu'nun Gallant'ın ardından Halevi ve Bar'ı da görevden almaya hazırlandığını ileri sürdü.

Adı açıklanmayan kaynaklara dayandırılan haberlerin İsrail basınında hızla yayılması üzerine Başbakanlık Basın Ofisi yazılı açıklama yaptı.

Netanyahu'nun Halevi ve Bar'ı görevden almaya hazırlandığı yönündeki haberler yalanlandı.

Açıklamada, bu haberlerin toplumda "ayrılık oluşturmak için yapıldığı" savunuldu.

Netanyahu, uzun zamandır arasının bozuk olduğu Gallant'ı bu akşam görevden aldığını duyurmuştu.