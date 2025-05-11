Netanyahu, 2 yıl içinde 10 binin üzerinde Ultra Ortodoks Yahudi\'nin askere alınmasına karar verdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, dün İsrail Meclisi Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi ile yaptığı toplantıdan Tevrat kurslarında (Yeşiva) eğitim almaları halinde zorunlu askerlikten muaf tutulan Ultra Ortodoks Yahudilerin (Haredi) de askere alınması kararı çıktı.

2 YIL İÇİNDE 10 BİN 500 ULTRA ORTODOKS YAHUDİ ASKERE ALINACAK

İsrail devlet televizyonu KAN, Netanyahu'nun, "Bu ilk kez olacak. Şimdiye kadar hiç kimse başarılı olamadı. Ordunun 2 yıl içinde kaldırabileceği sayı 10 bin 500." ifadelerini kullandığını aktardı. Netanyahu'nun askerliğe karşı çıkan Haredilere ve Tevrat okullarına karşı ağır yaptırımlar uygulanması kararı aldığının da altı çizildi.

HAREDİ KOALİSYON ORTAKLARINDAN MECLİS'TE BOYKOT

İsrail'de hükümetin koalisyon ortağı olan Ultra Ortodoks partileri, Tevrat kurslarında (Yeşiva) eğitim görenlerin askerlikten muaf tutulmasına ilişkin yasal düzenleme yapılmaması nedeniyle aldıkları meclis oylamalarını boykot kararını sürdüreceklerini bugün Başbakan Binyamin Netanyahu'ya iletmişti.

HÜKÜMETTEN ÇEKİLME TEHDİDİ

5 Mayıs'ta meclis oylamalarını boykot etme kararı alan Şas ve Birleşik Tevrat Yahudiliği, Tevrat okullarındaki Haredi öğrencileri askerlikten muaf tutacak yasal düzenleme yapılmaması halinde yasama dönemi sonunda hükümetten çekilebilecekleri tehdidinde bulunmuştu.

HAREDİLERİN ASKERLİKTEN MUAF TUTULMASI TARTIŞMASI

İsrail Yüksek Mahkemesi, 25 Haziran'da Haredi erkeklerin zorunlu askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağının bulunmadığına ve askerliğe uygun olanların göreve alınması gerektiğine karar vermişti. Savunma Bakanı Yisrael Katz, 15 Kasım'da ordunun 7 bin Harediyi askere çağırma kararını onaylamış ve İsrail ordusu, ocak ayında, verilen emirler doğrultusunda çağrıldığı halde askere gitmemekte direnen Haredilere cezai işlem başlatılacağını duyurmuştu.

Ultra Ortodoks Yahudilik inancına sahip Harediler, 26 yaşına kadar Tevrat kurslarında (Yeşiva) eğitim almaları halinde askerlikten muaf tutuluyordu. İsrail yasalarına göre, 18 yaşını geçen herkesin zorunlu askerlik hizmetini yapması gerekirken, Haredilerin askerlikten muaf tutulması yıllardır ülkede tartışılıyor.