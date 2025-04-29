Netanyahu, istihbarat direktörünü görevden almaktan vazgeçti - Son Dakika
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Netanyahu, istihbarat direktörünü görevden almaktan vazgeçti

Netanyahu, istihbarat direktörünü görevden almaktan vazgeçti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in Direktörü Ronen Bar'ı görevden alma kararını iptal etti. Bar, daha önce 15 Haziran'da istifa edeceğini açıklamıştı.

29.04.2025 18:22
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İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'ın dün istifa edeceğini açıklamasının ardından Binyamin Netanyahu hükümeti Bar'ı görevden alma kararını iptal etti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Başbakan Netanyahu'nun güvensizlik gerekçesiyle görevden almak isteyip Yüksek Mahkeme engeline takıldığı İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'ı görevden almaktan vazgeçti.

KARARIN ARKA PLANINDA BAR'IN ADIMI VAR

Edinilen bilgilere göre, 15 Haziran'da görevini bırakacağını açıklaması nedeniyle bu karar alındı. Netanyahu hükümetinin Bar'ın görevden alınmasını iptal ederek Yüksek Mahkeme'nin konuya ilişkin nihai bir karar vermesinin önünü kapatmak istediği aktarıldı.

Konuya ilişkin ilk duruşmada aldığı kararla Şin-Bet Direktörü'nün görevden alınmasını durduran Yüksek Mahkeme'den farklı bir karar çıkana kadar, hükümetin kuruma yeni bir direktör atamasına yönelik kısıtlamalar devam edecek.

NE OLMUŞTU?

İsrail Başbakanı Netanyahu, Şin-Bet Direktörü Bar'ı güvensizlik gerekçesiyle görevden alma teşebbüsünde bulunmuş, bu adım ülkede yoğun tepkilere neden olmuştu.

Karar, Yüksek Mahkeme'ye taşınmış ve 8 Nisan'da görülen ilk duruşmada mahkeme Bar'ın görevden alınmasını ve yerine başkasının atanmasını engelleyen geçici ihtiyati tedbir kararı almıştı. Bar, geçen hafta mahkemeye sunduğu savunmasında, Netanyahu'yu Şin-Bet'i kendi çıkarlarını savunmak için kullanmaya çalışmakla itham etmişti.

Netanyahu ise Bar'ı, 7 Ekim 2023'le ilgili olarak ülke tarihinin en büyük istihbarat fiyaskosuna neden olmakla suçlamıştı.

Bar, Şin-Bet'in merkezinde düzenlenen etkinlikte yaptığı açıklamada, teşkilatın direktörü olarak 7 Ekim başarısızlığının sorumluluğunu üstlendiğini ve 15 Haziran'da istifa edeceğini dile getirmişti.
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Netanyahu, istihbarat direktörünü görevden almaktan vazgeçti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Abdullah Bayraktar:
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