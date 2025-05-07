Netanyahu'dan ABD ile anlaşan Yemen'e saldırı mesajı - Son Dakika
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Netanyahu'dan ABD ile anlaşan Yemen'e saldırı mesajı

Netanyahu\'dan ABD ile anlaşan Yemen\'e saldırı mesajı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin Husilerle sağladığı ateşkese rağmen, Yemen'e yönelik saldırılara devam edeceklerini duyurdu. Netanyahu açıklamasında "ABD'li dostlarımız katılırsa daha iyi olur, yoksa kendi kendimizi savunuruz" ifadesini kullandı.

07.05.2025 22:23
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin dün Husilerle ateşkese varmasına karşın tek kalsalar da Yemen'i hedef almaya devam edecekleri tehdidinde bulundu.

Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, İsrail'in tek kalsa da Yemen'deki İran destekli Husilere karşı saldırılar düzenleyeceğini söyledi.

ABD'YE RAĞMEN TEHDİT

Netanyahu, Husilere karşı saldırılara, "ABD'li dostlarımız katılırsa daha da iyi olur ancak yapmazlarsa, kendi kendimizi savunuruz." ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, hafta başında Hudeyde Limanı ve Sana Havalimanı başta olmak üzere Yemen'de birçok noktaya hava saldırıları düzenlemişti.

Tel Aviv yönetimi, saldırıları Yemen'deki Husilerin 4 Mayıs'ta Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle hedef almasına yanıt olarak düzenlediğini duyurmuştu.

ABD VE HUSİLER ATEŞKESTE ANLAŞTI

Umman Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaidi dün, ABD ile Yemen'in başkenti Sana merkezli Husiler arasında Kızıldeniz ile Babu'l Mendeb Boğazı'nda saldırılara son verilmesi konusunda ateşkes sağlandığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise, Yemen'deki Husilerin artık savaşmak istemediklerini kendilerine ilettiklerini belirterek "Husiler artık savaşmak istemediklerini açıkladılar. Biz de buna saygı duyacağız ve onları bombalamayı durduracağız. Teslim oldular, artık gemileri havaya uçurmayacaklarını söylüyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan İsrailli yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın Husileri bombalamayı durduracakları açıklamasının Tel Aviv yönetiminde "şok etkisi" yarattığını aktarmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Netanyahu'dan ABD ile anlaşan Yemen'e saldırı mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Hakan Durak:
    Türkiyem olarak seninle dört gözle bekliyoruz savaşı neten pici 14 1 Yanıtla
  • Osman A:
    Abd olmasa sen bir hiçsin.Bunu sende çok iyi biliyorsun. 13 0 Yanıtla
  • Burak üstün:
    eyyy İsrail diyenler nerede? 6 6 Yanıtla
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