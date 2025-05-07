Netanyahu\'dan ABD ile anlaşan Yemen\'e saldırı mesajı

Netanyahu, Husilere karşı saldırılara, "ABD'li dostlarımız katılırsa daha da iyi olur ancak yapmazlarsa, kendi kendimizi savunuruz." ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu , ABD'nin dün Husilerle ateşkese varmasına karşın tek kalsalar da Yemen 'i hedef almaya devam edecekleri tehdidinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, hafta başında Hudeyde Limanı ve Sana Havalimanı başta olmak üzere Yemen'de birçok noktaya hava saldırıları düzenlemişti.

Tel Aviv yönetimi, saldırıları Yemen'deki Husilerin 4 Mayıs'ta Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle hedef almasına yanıt olarak düzenlediğini duyurmuştu.

ABD VE HUSİLER ATEŞKESTE ANLAŞTI

Umman Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaidi dün, ABD ile Yemen'in başkenti Sana merkezli Husiler arasında Kızıldeniz ile Babu'l Mendeb Boğazı'nda saldırılara son verilmesi konusunda ateşkes sağlandığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise, Yemen'deki Husilerin artık savaşmak istemediklerini kendilerine ilettiklerini belirterek "Husiler artık savaşmak istemediklerini açıkladılar. Biz de buna saygı duyacağız ve onları bombalamayı durduracağız. Teslim oldular, artık gemileri havaya uçurmayacaklarını söylüyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan İsrailli yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın Husileri bombalamayı durduracakları açıklamasının Tel Aviv yönetiminde "şok etkisi" yarattığını aktarmıştı.