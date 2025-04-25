Netanyahu, Dürzi Din Adamlarını Ağırladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'deki Dürzi nüfusu yanına çekme çabaları kapsamında 650 Dürzi din adamının bugün Celile'deki Şuayb Peygamberin kabrinin bulunduğuna inanılan alanı ziyaret ettiğini açıkladı.

Başbakan Netanyahu, Dürzilerin kutladığı Nebi Şuayb Bayramı'nda 650 Dürzi din adamının bugün 1967'den beri ilk kez Suriye'den İsrail'e giriş yaptığını belirtti.

Suriye'deki Dürzilerle "giderek derinleşen bağlarının" bulunduğunu öne süren Netanyahu, Dürzi topluluğuyla aradaki bağlara yatırım yapmaya ve derinleştirmeye devam edeceklerini kaydetti.

İsrail basını, Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın 600'ün üzerinde Dürzi'nin gelişini onayladığını ve İsrail'in Dürzi din adamlarına gece konaklamaları için izin vereceğini yazmıştı.

İsrail'in Dürzilere yönelik kışkırtmaları

İsrail, Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından ülkedeki Dürzilere yönelik kışkırtmalarda bulunmaya başlamıştı.

Suriye'nin egemenliğine aykırı olarak ülkenin güneyinin silahsızlandırılması çağrısı yapan ve tampon bölgede işgalin kalıcı olacağı mesajı veren İsrail, bölgedeki Dürzi nüfusu da yanına çekmeye çalışıyor.

Bu kapsamda İsrail'deki Başbakan Binyamin Netanyahu hükümeti, Suriye yönetiminin Dürzilere zarar vermek istediğini öne sürerek, İsrail ordusuna Dürzileri Şam yönetimine karşı koruma emri verildiğini ve gereken "her şeyi yapma" konusunda kararlı olduklarını duyurmuştu.

İsrail, mart ayı ortasında Suriye'den yaklaşık 100 din adamının dini amaçlarla İsrail'e bir günlük girişine izin vermişti.