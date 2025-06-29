Netanyahu\'nun Duruşmaları Ertelendi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu hafta yapılacak duruşmalarının ertelenmesi talebi kabul edildi. İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Netanyahu bugün planda olmayan gizli bir duruşma için mahkemeye geldi.

İSTİHBARATIN İKİ ÜST DÜZEY İSMİ DURUŞMADA

Duruşmaya Netanyahu'nun talebiyle İsrail dış istihbarat servisi Mossad Direktörü David Barnea ve İsrail ordusu Askeri İstihbarat Dairesi (AMAN) Başkanı Shlomi Binder de katıldı.

Görüşmenin, ABD Başkanı Donald Trump'ın yolsuzluk davalarının kapatılmasına ilişkin çağrısının ardından, duruşmalarının ertelenmesi talebinde bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun söz konusu isteğini 2 kere reddeden hakimleri ikna etmek için yapıldığı aktarıldı.

NETANYAHU'NUN BU HAFTAKİ DURUŞMALARI ERTELENDİ

Mossad Direktörü Barnea ve AMAN Başkanı Binder'in sunduğu bilgilerle mahkeme heyetini ikna ettiği belirtildi. Mahkeme heyeti, "sunulan bilgiler ışığında, erteleme talebini kısmen kabul ederek Netanyahu'nun yarın ve çarşamba günkü duruşmalarını iptal ettiklerini, fakat gelecek hafta yapılacak duruşmaların iptal edilmesi talebini reddettiklerini" açıkladı.

DAVANIN ERTELENMESİ SEÇENEĞİ DEĞERLENDİRİLİYOR

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, istihbarat şeflerinin, Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talebi üzerine hakimlere "stratejik istihbarat incelemesi" sunduğu belirtildi.

Haberde, hükümet kaynaklarının, Netanyahu'nun davasının iptal edilmesi olasılığının düşük olduğunu ve bu yönde bir yasal sürecin de işletilmeyeceğini söylediği, bu nedenle davanın ertelenmesi seçeneğinin değerlendirildiği aktarıldı.

İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara'nın, "savaş sona erene kadar yargılamanın ertelenmesi" talebini kabul etmeyeceği yönündeki ifadesi hatırlatıldı.

TRUMP'TAN NETANYAHU'YA YOLSUZLUK DAVALARINDA DESTEK

ABD Başkanı Trump, 26 Haziran'da Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Netanyahu'nun 2019'dan bu yana devam eden yolsuzluk davalarının iptal edilmesini talep etmişti.

Ardından İsrail Başbakanı Netanyahu, duruşmalarının 2 haftalığına ertelenmesi talebinde bulunmuş, bu talebi 2 kere reddedilmişti.

Netanyahu'ya desteğini bugün bir kez daha dile getiren Trump, İsrail'e milyarlarca dolar yardımda bulunduklarını belirterek, Netanyahu'ya yapılanları kendisine de yapılan "cadı avına" benzetmiş ve "Buna izin vermeyeceğiz." ifadesini kullanmıştı.

NETANYAHU'NUN YOLSUZLUK DAVALARI

Dönemin İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında 3 ayrı yolsuzluk dosyasında, "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti.

Görevdeyken yargılanan "ilk İsrail Başbakanı" olarak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de Kudüs Bölge Mahkemesi'nde görülmüştü.

Netanyahu, ifade vermek üzere ilk kez 10 Aralık 2024'te Tel Aviv Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmıştı.

Netanyahu, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen üç ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılanıyor.