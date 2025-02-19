Netanyahu'nun Müzakere Ekibinde Değişiklik - Son Dakika
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Netanyahu'nun Müzakere Ekibinde Değişiklik

Netanyahu, Mossad ve Şin-Bet direktörlerini müzakerelerden çıkardı, yeni ekip taviz vermedi.

19.02.2025 14:17
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakın bir kaynak, Dış İstihbarat Teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea ile İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'ın Hamas'la dolaylı yürütülen ateşkes ve esir takası müzakerelerinde taviz verdiğini savundu.

Başbakanlık Basın Ofisi, Netanyahu'nun ofisinden adını açıklamadığı üst düzey bir kaynağın, İsrail müzakere heyetinde yapılan değişikliğe ilişkin değerlendirmesini yazılı olarak yerel basınla paylaştı.

Söz konusu kaynak, Netanyahu'nun ateşkes ve esir takası müzakerelerinden çıkardığı Mossad Direktörü Barnea ve Şin-Bet Direktörü Bar'ı hedef aldı.

Hamas'ın yarın 4 esirin cenazesini cumartesi günü de 6 sağ esiri teslim edeceği yönündeki açıklamasına işaret eden kaynak, bunun Netanyahu'nun müzakere heyetinin yapısını değiştirmesinin sonucu olduğunu ileri sürdü.

Netanyahu'ya yakın kaynak, Barnea ve Bar'ı müzakerelerde taviz vermekle suçlayarak, "Yeni ekip dinamikleri değiştirdi ve taviz vermek yerine müzakerelere öncülük etti." ifadesini kullandı.

İsrailli kaynak, Barnea ve Bar'ın "Netanyahu ve siyasi kadroya yönelik düzenli ve taraflı brifingler verdiğini, bunun da Hamas'ın müzakerelerde pozisyonunu güçlendirmesine neden olduğunu" öne sürdü.

Yerel basında dün yer alan haberde, Netanyahu'nun Mossad Direktörü Barnea ve Şin-Bet Direktörü Bar'ı esir takası ve ateşkes müzakere heyetinden çıkardığı belirtilmişti.

Müzakere heyetine, Barnea ve Bar'ın yerine Netanyahu'ya yakın isimlerin başında gelen Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in öncülük edeceği kaydedilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Netanyahu'nun Müzakere Ekibinde Değişiklik - Son Dakika

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