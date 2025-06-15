Netanyahu, Şin-Bet Direktörü Bar'ı Görevden Aldı

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun tartışmalı bir şekilde görevden alma kararı verdiği iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'ın, bu gece itibarıyla kurumdaki görev süresinin sona erdiği bildirildi.

Şin-Bet sözcülüğünden yapılan açıklamada, Bar'ın resmen görevden ayrılmasının ardından yerine geçici olarak, "Ş" kod adlı iç istihbarat teşkilatının direktör yardımcısının getirildiği aktarıldı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, son birkaç haftadır kabine toplantılarına katılmayan Bar'ın, İran'a geniş çaplı saldırılar düzenlenmesi kararlaştırılan toplantıda hazır bulunduğu kaydedildi.

Bar, daha önce 15 Haziran'da görevden ayrılacağını açıklamıştı.

Başbakan Netanyahu, iç istihbarat teşkilatında 35 yıldır görev yapan Bar'ı görevden alma kararının ardından İsrail Yüksek Mahkemesi'nin karşı kararlarına rağmen Tümgeneral David Zini'yi yeni iç istihbarat şefi olarak atamıştı.

Tümgeneral Zini'nin resmi atama sürecinin birkaç hafta sürmesi bekleniyor.

Netanyahu'nun, Şin-Bet Direktörü'nü görevden alma kararı

İsrail Başbakanı Netanyahu, Şin-Bet Direktörü Bar'ı güvensizlik gerekçesiyle görevden almaya karar vermişti.

İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara, Başbakan'ın Şin-Bet Direktörü'nü keyfi olarak görevden alamayacağını ifade etmişti.

İsrail Yüksek Mahkemesi ise Netanyahu'nun kararını önce dondurmuş, sonra da Bar'ın görevden alınmasını ve yerine başkasının atanmasını engelleyen geçici ihtiyati tedbir kararı almıştı.

Netanyahu'nun Bar'ı görevden alma kararı, İsrail siyasetinde hararetli tartışmalara yol açmış, muhalefetin yaptığı çağrılarla İsrail genelinde kitlesel gösteriler başlamıştı.

Netanyahu'nun görevden almak istediği ancak Yüksek Mahkeme engeline takıldığı Bar, "7 Ekim" başarısızlığının sorumluluğunu üstlendiğini belirterek 15 Haziran'da istifa edeceğini açıklamıştı.

Bar, bu başarısızlığın sorumluluğunu başta siyasi kademe olmak üzere herkesin üstlenmesi gerektiğini ifade etmişti.