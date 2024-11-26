Netanyahu ve Hükümet Başarısızlıktan Sorumlu - Son Dakika
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Netanyahu ve Hükümet Başarısızlıktan Sorumlu

İsrail'deki sivil komisyon, 7 Ekim'deki başarısızlıkta Netanyahu ve hükümeti suçladı.

26.11.2024 18:17
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İsrail'de sivil bir komisyon, 7 Ekim'deki başarısızlıktan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hükümet, savunma ve istihbarat birimlerinin sorumlu olduğunu açıkladı.

The Times of Israel gazetesinin haberinde, Bağımsız Sivil Soruşturma Komisyonunun "7 Ekim'deki başarısızlığa" dair son 4 ayda yaptığı araştırma ve tanık ifadelerine ilişkin açıklamasına yer verildi.

İsrail istihbarat teşkilatlarına "güvenilir ve etkili mekanizmalar geliştirme" çağrısında bulunulan açıklamada, hükümet, ordu ve istihbarat, 7 Ekim'deki başarısızlıkta hazırlıksız olmakla eleştirildi.

Açıklamada, İsrail siyasi liderliğinin "kibir ve körlükle" hareket ettiği ve doğrudan Netanyahu'nun suçlu olduğu belirtilerek, üst düzey komutanların tekrarlanan uyarılarının ciddi tartışmalara yol açmadığı, başbakan ve askeri yetkililer arasındaki kötü ilişkiler ile ordu ve polis arasındaki koordinasyon eksikliğine dikkat çekildi.

"İsrailli liderler ulusal güvenliğin çöktüğünü, artık uygun olmadığını kabul etmeli ve ulusal güvenlik güncellenmeli." ifadelerine yer verilen açıklamada, Netanyahu'nun kabine üyelerinin "7 Ekim'de hükümet sisteminin çökmesinden doğrudan sorumlu olduğu" vurgulandı.

Bağımsız Sivil Soruşturma Komisyonu, emekli hakim Varda Alsheikh liderliğindeki 5 üyeden oluşan sivil ve bağımsız bir komisyon olarak biliniyor.

Kaynak: AA

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