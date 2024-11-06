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Netanyahu'ya Protestolar Sürüyor

İsrail'de Netanyahu'nun Savunma Bakanı Gallant'ı görevden almasına binlerce kişi karşı çıkıyor.

06.11.2024 23:16
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İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden almasına karşı protestolar düzenlenmeye devam ediyor.

Batı Kudüs'teki Meclis binası çevresinde toplanan binlerce gösterici Netanyahu'nun Gallant'ı görevden almasını protesto ederek bu kararından vazgeçmesini istedi.

Göstericiler Netanyahu hükümetine karşı sloganlar atarak Azza Caddesinde bulunan Netanyahu'nun evine doğru yürüdü.

Eyleme katılanlar ayrıca İsrail Başbakanı'ndan esir takası anlaşmasını imzalaması da istedi.

İsrail polisi ile göstericiler arasında arbede yaşandı.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun dün Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden alması ülke genelinde protestolarla karşılanmıştı.

Görevden alınmasının, Netanyahu ile 3 konuda yaşadığı anlaşmazlığın sonucu olduğunu belirten Gallant, bunların birincisinin "askerlik çağındaki herkesin askere gitmesi gerektiği yönündeki sabit tutumu" olduğunu kaydetmişti.

Gallant, Netanyahu ile yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle görevden alınan veya istifa eden 4. Savunma Bakanı oldu.

Kaynak: AA

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