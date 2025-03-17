Netanyahu'ya Şabak Tepkileri

İsrail'de muhalif liderler, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'ı görevden alma kararını bildiren Başbakan Binyamin Netanyahu'ya tepki gösterdi.

Başta İsrail'in eski Başbakanı Naftali Bennett, ana muhalefetteki Gelecek Var Partisinin lideri Yair Lapid ve Demokratlar Partisi lideri Yair Golan olmak üzere muhalif siyasetçiler, X hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda, Başbakan Netanyahu'yu eleştirdi.

Bennett, 7 Ekim'e işaret ederek, "İsrail tarihindeki bu korkunç başarısızlığın nihai sorumluluğu Netanyahu'ya aittir ve uzun zaman önce istifa etmesi gerekirdi." ifadesini kullandı.

Netanyahu'nun politikalarının yol açtığı sonucun sorumluluğunu başarısız olan İsrail ordusu, askeri istihbarat, Şabak ve savunma bakanının üstlendiğini belirten Bennett, Netanyahu'yu ise sorumluluk almaktan kaçmakla suçladı.

"Tek bir nedeni var: Katar-gate soruşturması"

Gelecek Var Partisinin lideri Lapid ise Netanyahu'nun Bar'ı görevden almasının tek nedeninin, danışmanlarının Katar ile ilişkisinin araştırıldığı "Katar-gate" soruşturması olduğunu belirtti.

Netanyahu'nun 7 Ekim'in üzerinden bir buçuk yıl geçmesine rağmen Bar'ı görevden almadığını kaydeden Lapid, "Katar'ın Netanyahu'nun ofisine sızması ve en yakın yardımcılarına aktarılan fonlarla ilgili soruşturma başladığında, onu kovmak için bir aciliyet hissetti." değerlendirmesinde bulundu.

Lapid, Bar'ın tüm İsrailli esirler döndükten sonra istifa edeceğini açıklamasına ve Hamas ile müzakerelerde önemli bir pozisyonda bulunmasına rağmen görevden alınmak istenmesinin "sorumsuzluk" olduğunu bildirdi.

"Netanyahu bir kez daha kendi özel çıkarlarını ülkenin iyiliği ve güvenliğinin üstünde tutmuştur." ifadesini kullanan Lapid, Başbakanın sorumluluğunu güvenlik bürokrasisinin üzerine yıkmak için çaba gösterse de başarılı olamayacağını ve 7 Ekim başarısızlığının birinci derecede sorumlusunun Netanyahu olduğunu kaydetti.

"Netanyahu İsrail Devleti'ne savaş ilan etmiştir"

Demokratlar Partisi lideri Golan da Netanyahu'nun Bar'ı görevden alma teşebbüsünü, "bir suçlu tarafından kurtulmak için yapılan umutsuz bir girişim" şeklinde tanımlayarak, "Netanyahu İsrail Devletine savaş ilan etmiştir." açıklamasında bulundu.

Netanyahu'nun çevresine ilişkin soruşturmaların genişlediğine dikkati çeken Golan, "Sorunlu bağlantıları ortaya çıktıkça Netanyahu daha da kendini kaybediyor, iftira atıyor, kovuyor, tehdit ediyor ve kendi kapısının bekçilerini ortadan kaldırmaya çalışıyor." ifadesini kullandı.

Golan, Netanyahu'nun aldığı bu karara dair büyük bir direnişle karşılaşacağını belirterek, "Netanyahu'nun İsrail'i yozlaşmış bir adamın diktatörlüğüne dönüştürmesine izin vermeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Aşırı sağcılar Netanyahu'ya destek verdi

Öte yandan başta Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Yahudi Gücü Partisi lideri Itamar Ben-Gvir olmak üzere, sağcı ve aşırı sağcı siyasetçiler Netanyahu'ya kararından dolayı destek verdi.

Ben-Gvir, "Demokratik bir ülkede, seçilmiş yetkililere karşı siyasi olarak düşmanca bir tavır sergileyen yetkililere yer yoktur." ifadesini kullanırken Netanyahu'nun partisi Likud'dan İletişim Bakanı Shlomo Karai kararı "varoluşsal ve acil bir gereklilik" olarak nitelendirdi.

Dini Siyonizm Partisi lideri Smotrich ise Bar'ın çok daha önce kendisinin istifa etmesi gerekirken bunu yapmadığını ve görevden alınmasını beklediğini savundu.

Netanyahu, Bar'ı görevden alacağını bildirmişti

İsrail Başbakanı Netanyahu, iç istihbarat teşkilatı Şabak Direktörü Ronen Bar ile görüşerek hükümetin kendisini bu hafta görevden alacağını bildirmiş, Bar'ın görevden alınmasının oylanacağı kabine toplantısının çarşamba gerçekleşeceği açıklanmıştı.

Bar'a güvenmediğini belirten Netanyahu, görevden alma kararını, süregelen ve zaman içinde büyüyen güvensizlikle gerekçelendirmişti.

Şabak Direktörü Bar, Netanyahu'yu "kişisel" davranmakla suçlamıştı.

İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara, başbakanın Şabak direktörünü keyfi olarak görevden alamayacağını ifade etmişti.

Netanyahu, uzun bir süredir Şabak Direktörü ile görüş ayrılığı yaşıyordu

İsrail Başbakanı, Şabak Direktörü Bar'ı uzun süredir açık bir şekilde eleştiriyordu.

İsrail basını ve muhalifler ise Netanyahu'nun 7 Ekim saldırılarının sorumluluğunu güvenlik birimlerine yıkmak istediği eleştirisinde bulunmuştu.

Son olarak Netanyahu, Bar'ı 7 Ekim 2023'teki başarısızlığının ardından kurumda reform yapmak için gerekli kararların alınmasını engellemek için bir kampanya yürütmekle suçlamış, Şabak ise suçlamaları "tehlikeli" olarak nitelendirmişti.

Öte yandan, bazı gizli dosyalar basına sızdırılmıştı. Netanyahu'nun danışmanlarının sanık sandalyesinde olduğu ve Katar'dan para alınması gibi bazı suçlamalara ilişkin soruşturmaları Şabak yürütüyordu.