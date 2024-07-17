Güncel

Başrollerinde Hazal Kaya ile Selahattin Paşalı'nın yer aldığı Netflix dizisi, " Pera Palas'ta Gece Yarısı"nın 2. sezonu 12 Eylül'de gösterilecek.

Netflix'ten yapılan açıklamaya göre, yapımcılığını Karga 7'nin gerçekleştirdiği dizinin yönetmenliğini Emre Şahin ve Nisan Dağ üstleniyor.

Senaryosunu Elif Usman, Aksel Bonfil ve Ekin Akçay'ın kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda Güven Murat Akpınar, Nezaket Erden, Tülin Özen, Erol Babaoğlu, Nergis Öztürk, Nihal Koldaş, Osman Albayrak, Tuğba Çom, Yasemin Szawlowski, Furkan Kalabalık, Haydar Şahin, Bilgesu Akın, Tülin Ece Giurioli, Şafak Topal ve Daniel Copeland da yer alıyor.

Dizinin ikinci sezon hikayesi özetle şöyle:

"1995 yılında, kendisine ait 1940'larda çekilmiş bir bebeklik fotoğrafı bulan Esra, annesinin ve ailesinin kim olduğunu öğrenmek için geçmişe dönmeyi kafasına koyar. Ahmet'in zamanla oynamamak gerektiği uyarıları Esra'yı durdurmaya yetmez ve ikili 1941 yılında kendilerini yeni bir serüvenin içinde bulurlar. Esra annesinin izini sürerken, Ahmet ise tarihin akışını değiştirdiklerini fark eder. Zamanda bir kırılmaya neden olan Esra ve Ahmet'in bir de davetsiz misafiri vardır. Zaman yolculuğunu keşfeden Halit de aşkının peşinden 1919 yılından 1941'e gelmiştir. Başları yeterince dertte olan ikilinin karşısına bir de Halit'in çıkması, işlerin daha da karışmasına yol açar."