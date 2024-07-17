Netflix Dizisi 'Pera Palas'ta Gece Yarısı'nın 2. Sezonu 12 Eylül'de Gösterilecek - Son Dakika
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Netflix Dizisi 'Pera Palas'ta Gece Yarısı'nın 2. Sezonu 12 Eylül'de Gösterilecek

Hazal Kaya ve Selahattin Paşalı'nın başrollerini paylaştığı Netflix dizisi 'Pera Palas'ta Gece Yarısı'nın 2. sezonu, 12 Eylül'de yayınlanacak. Dizinin yönetmenliğini Emre Şahin ve Nisan Dağ üstlenirken, senaryosunu Elif Usman, Aksel Bonfil ve Ekin Akçay kaleme aldı. İkinci sezonun hikayesi, Esra'nın annesinin ve ailesinin kim olduğunu öğrenmek için geçmişe dönme kararı almasıyla başlar. Ancak zaman yolculuğu ve beklenmedik misafirlerin ortaya çıkması, işleri daha da karmaşık hale getirir.

17.07.2024 13:01
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Başrollerinde Hazal Kaya ile Selahattin Paşalı'nın yer aldığı Netflix dizisi, " Pera Palas'ta Gece Yarısı"nın 2. sezonu 12 Eylül'de gösterilecek.

Netflix'ten yapılan açıklamaya göre, yapımcılığını Karga 7'nin gerçekleştirdiği dizinin yönetmenliğini Emre Şahin ve Nisan Dağ üstleniyor.

Senaryosunu Elif Usman, Aksel Bonfil ve Ekin Akçay'ın kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda Güven Murat Akpınar, Nezaket Erden, Tülin Özen, Erol Babaoğlu, Nergis Öztürk, Nihal Koldaş, Osman Albayrak, Tuğba Çom, Yasemin Szawlowski, Furkan Kalabalık, Haydar Şahin, Bilgesu Akın, Tülin Ece Giurioli, Şafak Topal ve Daniel Copeland da yer alıyor.

Dizinin ikinci sezon hikayesi özetle şöyle:

"1995 yılında, kendisine ait 1940'larda çekilmiş bir bebeklik fotoğrafı bulan Esra, annesinin ve ailesinin kim olduğunu öğrenmek için geçmişe dönmeyi kafasına koyar. Ahmet'in zamanla oynamamak gerektiği uyarıları Esra'yı durdurmaya yetmez ve ikili 1941 yılında kendilerini yeni bir serüvenin içinde bulurlar. Esra annesinin izini sürerken, Ahmet ise tarihin akışını değiştirdiklerini fark eder. Zamanda bir kırılmaya neden olan Esra ve Ahmet'in bir de davetsiz misafiri vardır. Zaman yolculuğunu keşfeden Halit de aşkının peşinden 1919 yılından 1941'e gelmiştir. Başları yeterince dertte olan ikilinin karşısına bir de Halit'in çıkması, işlerin daha da karışmasına yol açar."

Kaynak: AA

Selahattin Paşalı, Elif Usman, Emre Şahin, Hazal Kaya, Pera Palas, Eylül, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Netflix Dizisi 'Pera Palas'ta Gece Yarısı'nın 2. Sezonu 12 Eylül'de Gösterilecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Netflix Dizisi 'Pera Palas'ta Gece Yarısı'nın 2. Sezonu 12 Eylül'de Gösterilecek - Son Dakika
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