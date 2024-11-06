Netflix'e Vergi Kaçakçılığı Soruşturması

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LAHEY, 6 Kasım (Xinhua) -- Hollandalı ve Fransız yetkililer, Salı günü Netflix'in Paris ve Amsterdam'daki ofislerinde vergi kaçakçılığı iddialarına yönelik soruşturma kapsamında arama gerçekleştirdi.

Hollanda'da yayımlanan de Telegraaf gazetesinin bildirdiğine göre Fransız yetkililerin Kasım 2022'de başlattığı soruşturma, Fransa ile Hollanda arasında yakın işbirliği ile yürütülüyor. Netflix'in Avrupa merkezi Amsterdam'da bulunuyor.

Netflix, 2019, 2020 ve 2021 yıllarına yönelik vergi beyannameleriyle ilgili olarak Fransa'da soruşturma altında. Söz konusu soruşturmanın geçtiğimiz yıl gündeme gelmesi üzerine Netflix, faaliyette bulunduğu tüm ülkelerde vergi yönetmeliklerine uyma konusundaki taahhüdünü vurgulamıştı.

Fransa'nın araştırmacı medya organı La Lettre, geçtiğimiz yıl yaptığı haberinde Netflix'in 2021'e kadar Fransa'daki abonelerinin Hollandalı bir bağlı şirket üzerinden kaydolmalarını sağlayacak şekilde işlemlerini yapılandırarak 2019 ve 2020'de Fransa'daki vergi yükümlülüğünü azalttığını bildirmişti.

Hollandalı ve Fransız makamlar an itibarıyla Netflix'in beyan ettiği kar miktarını ve vergi yükümlülüklerini düşürmek üzere benzer uygulamaları sürdürüp sürdürmediğini soruşturuyor.