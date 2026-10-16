Nevşehir Avanos-Göreme yolunda devrilen otomobilde sıkışan 80 yaşındaki sürücü öldü. - Son Dakika
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Nevşehir Avanos-Göreme yolunda devrilen otomobilde sıkışan 80 yaşındaki sürücü öldü.

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Nevşehir Avanos-Göreme yolunda devrilen otomobilde sıkışan 80 yaşındaki sürücü öldü.
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Nevşehir'de Avanos-Göreme kara yolunda 80 yaşındaki sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil devrildi. Aracın içine sıkışan sürücünün hayatını kaybettiği belirlenirken, cenazesi Nevşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü ve yol yeniden trafiğe açıldı.

Nevşehir'de devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Avanos- Göreme kara yolunda Ali Kaptan (80) idaresindeki 50 EA 639 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri aracın içine sıkışan Kaptan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerindeki incelemenin ardından Kaptan'ın cenazesi, Nevşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Bir süre trafiğe kapalı kalan yol, otomobilin kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: AA
Devlet HastanesiNevşehir3. SayfaGöremeAvanosGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Nevşehir Avanos-Göreme yolunda devrilen otomobilde sıkışan 80 yaşındaki sürücü öldü. - Son Dakika
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