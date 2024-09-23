Nevşehir\'de Altyapı Çalışmaları Devam Ediyor

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Nevşehir İl Özel İdaresi, köylerde yaşanan alt yapı sorunlarına kısa sürede müdahale ederek vatandaşların mağdur olmaması için çalışıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, saha ekipleri, köylerin daha yaşanılabilir olması için mesai mefhumu gözetmeksizin haftanın tüm günleri çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Hacıbektaş ilçesine bağlı Karaburç ve Sadık, Acıgöl ilçesine bağlı Topaç ile Avanos'a bağlı Altıpınar köylerinde hafta sonu meydana gelen içme suyu şebeke arızalarına kısa sürede müdahale edildi.

Aralıksız çalışan ekipler, farklı noktalardaki arızaları giderdi.

İhtiyaç sahibi öğrenciler yararına kermes

Nevşehir'de kadınlar, belediyenin desteğiyle ihtiyaç sahibi öğrenciler yararına kermes düzenledi.

Nevşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi yerleşkesinde açılan Gençlik Ofisi, gönüllü kadınların hazırladığı ürünlerin satışa sunulduğu kermese ev sahipliği yaptı.

Belediyenin desteği ile bir araya gelen kadınlarca hazırlanan çeşitli gıdalar, geliri ihtiyaç sahibi öğrencilerin giderlerinde kullanılmak üzere kermes standında satışa sunuldu.

Etkinlikte öğrenciler gönüllü kadınlarca hazırlanan lezzetleri tattı, kadınlar da ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine burs sağlamamanın mutluluğunu yaşadı.