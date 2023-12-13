Nevşehir\'de Belediye Binası Soygunu

NEVŞEHİR'de Göre Belde Belediyesi'ne ait hizmet binasından içinde 17 bin TL olan çelik kasayı çalan H.C., jandarma ekiplerince yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, önceki gün merkeze bağlı Göre beldesinde meydana geldi. Belediyenin hizmet binasında çalışanlar, sabah işe geldiklerinde çay ocağının camlarının kırık olduğunu gördü. Binada araştırma yapan çalışanlar, güvenlik kamerasının kayıt kutuları ile içinde 17 bin lira bulunan çelik kasanın olmadığını gördü. İhbarla gelen, hizmet binasında inceleme yapan ekipler, cam kırıklarının bulunduğu yerde, kan izleri olduğunu belirleyerek örnekler aldı. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), hırsızlığı H.C.'nin yaptığını belirlendi. Şüpheli, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda, belediye binasından çaldığı çelik kasa ve 2 güvenlik kamerası kayıt cihazı ele geçirildi. Gözaltına alınan H.C., İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.