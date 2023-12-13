 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Nevşehir'de Belediye Binası Soygunu - Son Dakika
Üye Girişi

Nevşehir'de Belediye Binası Soygunu

Nevşehir'de Göre Belde Belediyesi'ne ait hizmet binasından çelik kasa çalındı. Hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheli tutuklandı.

Nevşehir\'de Belediye Binası Soygunu
13.12.2023 - 17:07,  Güncelleme: 17:09
Abone Ol

NEVŞEHİR'de Göre Belde Belediyesi'ne ait hizmet binasından içinde 17 bin TL olan çelik kasayı çalan H.C., jandarma ekiplerince yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, önceki gün merkeze bağlı Göre beldesinde meydana geldi. Belediyenin hizmet binasında çalışanlar, sabah işe geldiklerinde çay ocağının camlarının kırık olduğunu gördü. Binada araştırma yapan çalışanlar, güvenlik kamerasının kayıt kutuları ile içinde 17 bin lira bulunan çelik kasanın olmadığını gördü. İhbarla gelen, hizmet binasında inceleme yapan ekipler, cam kırıklarının bulunduğu yerde, kan izleri olduğunu belirleyerek örnekler aldı. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), hırsızlığı H.C.'nin yaptığını belirlendi. Şüpheli, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda, belediye binasından çaldığı çelik kasa ve 2 güvenlik kamerası kayıt cihazı ele geçirildi. Gözaltına alınan H.C., İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Jandarma, Tutuklama, Güvenlik, Hırsızlık, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nevşehir'de Belediye Binası Soygunu - Son Dakika


17:23
Daha haftalar var! İsmail Kartal Becao'nun dönüş tarihini verdi Daha haftalar var! İsmail Kartal Becao'nun dönüş tarihini verdi
16:40
Dedelerin okey masasındaki taş kavgası kıraathaneyi karıştırdı Dedelerin okey masasındaki taş kavgası kıraathaneyi karıştırdı
16:34
HEDEP Ağrı milletvekili Sırrı Sakık iki oturum ceza aldı HEDEP Ağrı milletvekili Sırrı Sakık iki oturum ceza aldı
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti
16:10
Kenan Öztürk, Deniz Akkaya'nın ''Eş değiştirme partisi verdi'' sözünü yalanladı Kenan Öztürk, Deniz Akkaya'nın ''Eş değiştirme partisi verdi'' sözünü yalanladı
16:03
Birleşik Krallık'taki bir ilkokulda, Viktorya dönemine ait son derece bulaşıcı ve ölümcül difteri hastalığı tespit edild Birleşik Krallık'taki bir ilkokulda, Viktorya dönemine ait son derece bulaşıcı ve ölümcül difteri hastalığı tespit edild
15:55
Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki: Demirtaş'a selam söyleyenler ne yüzle buraya geliyor? Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki: Demirtaş'a selam söyleyenler ne yüzle buraya geliyor?
15:43
Ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü Ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü

Son Dakika
17:23 Daha haftalar var! İsmail Kartal Becao'nun dönüş tarihini verdi
16:40 Dedelerin okey masasındaki taş kavgası kıraathaneyi karıştırdı
16:34 HEDEP Ağrı milletvekili Sırrı Sakık iki oturum ceza aldı
16:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti
16:10 Kenan Öztürk, Deniz Akkaya'nın ''Eş değiştirme partisi verdi'' sözünü yalanladı
15:55 Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki: Demirtaş'a selam söyleyenler ne yüzle buraya geliyor?
15:43 Ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü
15:38 Kadın avukatın savcının odasında çektirdiği fotoğraf tartışma yarattı: Ben asla kaybetmem ya kazanırım, ya öğrenirim
15:35 Verdiği cevap çok konuşulur! Mehmet Büyükekşi'yi terleten soru
15:34 Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu, yıllar önceki haliyle büyüledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2023 17:50:15. #1.11#
SON DAKİKA: Nevşehir'de Belediye Binası Soygunu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement