Nevşehir'de DEAŞ Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

Güncel

Nevşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen üç şüphelinin kentte olduğunu tespit etti.

Zanlılar, adreslerine yapılan operasyonda gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.