Nevşehir'de Eğitime Kar Engeli

Güncel

Nevşehir'de kuvvetli kar yağışı beklentisi ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Nevşehir Valisi Ali Fidan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Meteoroloji İl Müdürlüğü verilerine göre gece başlayacak kar yağışının yarın gün boyu sürmesinin beklendiğini, bu kapsamda eğitim ve öğretime 13 Şubat Perşembe günü ara verildiğini bildirdi.

İl genelindeki tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında eğitim, öğretime bir gün süreyle ara verildiğini belirten Vali Fidan paylaşımında, "Kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ile anaokuluna devam eden ve engelli çocuğu olan annelerle kronik rahatsızlığı bulunan personel ise bir gün idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verdi.