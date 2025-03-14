Nevşehir'de Firari İki Hükümlü Yakalandı

Nevşehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. ile "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan O.A, saklandıkları evde yakalandı.

Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.