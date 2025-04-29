Nevşehir Valisi Ali Fidan, İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uzun'un eğitim faaliyeti sırasında yaşanan kazada şehit olduğunu bildirdi.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Fidan, "Bugün gerçekleştirilen eğitim faaliyeti sırasında meydana gelen elim kazada, Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli mesai arkadaşımız Jandarma Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uzun'un şehit olduğunu teessürle öğrendim." ifadelerini kullandı.
Fidan, Uzun'a Allah'tan rahmet, kederli ailesi, yakınları ve jandarma teşkilatına başsağlığı ile sabır diledi.
Şehit Uzun'un naaşının, ikindi vakti İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenecek törenin ardından memleketi Gaziantep'e gönderileceği öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Nevşehir'de jandarma astsubay eğitim faaliyeti sırasındaki kazada şehit oldu - Son Dakika
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