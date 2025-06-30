Nevşehir'de Jeneratör Yangını: Kahraman Tamirci Kurtarıldı

Nevşehir'in Kaymaklı beldesinde, bir kişinin tamir ettiği jeneratörden sıçrayan alevle saçı ve kıyafetinin tutuşması, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Motosiklet tamircisi Yılmaz T, Camikebir Mahallesi Dereyolu Sokak'taki iş yerinde, bir kamyonetin kasasında getirilen jeneratörün arızasını onarmak istedi.

Kasada yapılan onarım esnasında çalıştırılmak istenen jeneratörden bir anda sıçrayan alevler Yılmaz T'yi sardı.

Yan tarafta bulunan oto yıkamacıda araç yıkadığı esnada olayı fark eden Emirhan Çakır, yanan Yılmaz T. ve araca müdahale ederek, yangını söndürdü.

Çakır, gazetecilere, olayın araç yıkadığı sırada meydana gelmesinin şans olduğunu söyledi.

Aracın üzerinde jeneratör olduğunu belirten Çakır, "Yılmaz, jeneratörü tamir ediyordu. Jeneratör birden alev aldı. Ben de araç yıkıyordum, hemen müdahale ettim. Vücudunda ikinci ve üçüncü derece yanıklar oluştu. Biz olmasaydık vefatı bile söz konusu olabilirdi. Geçmiş olsun." diye konuştu.

Olayın ardından hastaneye kaldırılan Yılmaz T'nin, tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Öte yandan olay çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde, kamyonet kasasındaki jeneratörde meydana gelen parlama, saçı ve kıyafeti tutuşan Yılmaz T'nin panikle uzaklaşmaya çalışması ve Emirhan Çakır'ın kendisine su tutması görülüyor.