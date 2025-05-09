Nevşehir'de Kaza: Araç Su Kanalına Düştü

Nevşehir'de bir otomobilin aynı güzergahta seyreden başka bir otomobile çarparak su kanalına düşmesi güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Güzelyurt Mahallesi 80. Yıl Bulvarı'nda, Y.T. yönetimindeki 50 ABN 532 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde ilerleyen F.T. idaresindeki 50 ADM 789 plakalı otomobile çarpıp, yol kenarındaki su kanalına düştü.

F.T'nin kullandığı otomobil ise savrularak park halindeki 34 MVS 760 ve 50 NV 780 plakalı araçlara çarparak durabildi.

Haber verilmesinin ardından kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan otomobil sürücüsü Y.T. ile yanındaki kişi ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.