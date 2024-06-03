Nevşehir\'de Minibüs Devrildi: 1 Yaralı

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NEVŞEHİR'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saat 00.30 sıralarında Milli İrade Caddesi Valilik kavşağında meydana geldi. Emre Ş. idaresindeki 50 DZ 858 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi. Kazada, sürücücü Emre Ş. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,