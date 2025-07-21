Nevşehir'de Tarihi Fotoğraf Sergisi Açıldı

Nevşehir'in çeşitli noktalarından 1910 yılından itibaren çekilmiş siyah-beyaz fotoğraflardan oluşan serginin açılışı yapıldı.

Nevşehir'in il oluşunun 71. yıl dönümü dolayısıyla valilik tarafından derlenen fotoğraflardan oluşan sergi, Damat İbrahim Paşa Külliyesi'nde düzenlenen törenle açıldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Nevşehir'in kültür turizminin başkenti konumunda olduğunu belirterek, "Önemli olan Nevşehir'in dokusudur, Nevşehir'in insanının güzelliğidir, gastronomisidir. Nevşehir en güzeline layık. Bu şehir, yüzyıllar öncesine varan çok derin bir tarihi bilincin de mihenk taşı. Bakanlık olarak düzenlediğimiz, 'Kültür Yolu Festivali' 2 Ağustos'ta Nevşehir'de başlıyor. Çok özel etkinliklerle, çok özel sergilerle ve konserlerle Nevşehir'imizi turizmde hak ettiği yere getirmek için her türlü çabayı sarf edeceğiz." dedi.

Vali Ali Fidan ise kadim tarihi, doğal güzellikleri ve kültürel zenginlikleriyle bilinen Nevşehir'in kuruluş yıl dönümünü gururla kutladıklarını söyledi.

Kentin, Türkiye'nin dünyaya açılan kapılarından biri olduğunu vurgulayan Fidan, "Nevşehir, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı misafire ev sahipliği yapıyor. Bu Anadolu şehri binlerce yıllık tarihiyle bir anlamda insanlığın tarihi ve kültürüne tanıklık etmiş bir coğrafyadır. Eğitimden kültüre, tarımdan sanayiye ve turizme her alanda daha iyisini, daha güzelini yapmak için arkadaşlarımızla gayretle çalışıyoruz." diye konuştu.

Etkinlikte, AK Parti Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün de bir konuşma yaptı

Konuşmaların ardından, fotoğraf sergisinin kurdelesi protokol üyelerince kesildi.

Kentin çeşitli noktalarından 1910 yılından itibaren çekilmiş siyah beyaz fotoğraflardan oluşan sergi, hafta sonuna kadar ziyarete açık kalacak.