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Nevşehir İlçelerinde Seçim Sonuçları - Son Dakika
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Nevşehir İlçelerinde Seçim Sonuçları

Nevşehir iline bağlı ilçelerde yapılan seçimlerde, İyi Parti birinci parti olarak %53,04 oy oranıyla 12.404 oy alırken, Ak Parti %34,71 oy oranıyla 8.118 oy aldı. MHP %6,03 oy oranıyla 1.409 oy alırken, CHP %2,68 oy oranıyla 627 oy aldı. Diğer partiler ise toplamda %2,02 oy oranıyla 473 oy aldı. Ürgüp ilçesinde ise CHP %28,64 oy oranıyla 3.666 oy alarak birinci parti oldu.

31.03.2024 19:33
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MERKEZ

Toplam Sandık : 249
Toplam Seçmen : 82.820
Açılan Sandık : 93
Açılan Sandık Oranı : % 37,35
Kullanılan Oy : 23.779
Geçerli Oy : 23.386
Katılım Oranı : % 77,48

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİRASİM ARI% 53,0412.404
AK PARTİMEHMET SAVRAN% 34,718.118
MHPADNAN DOĞU% 6,031.409
CHPMEHMET BİLGİN% 2,68627
DİĞER% 2,02473
YENİDEN REFAHNAİL ÇELİK% 1,1256
DEM PARTİHELİN ELİF GEYİK% 0,2559
SAADETMERVE IŞIK% 0,1331
ZAFER PARTİSİBURAK AŞIKOĞLU% 0,024
DSPAHMET MÜMTAZ MADEN% 0,012
DEVA PARTİSİFATMA ALTUNTAŞ% 0,012
TKPERSEL GÜRBÜZ% 01
ACIGÖL

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

AVANOS

Açılan Sandık Oranı : % 16,67
Katılım Oranı : % 89,88

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMUSTAFA KENAN SARITAŞ% 32,97514
CHPCELAL ALPER İBAŞ% 31,37489
AK PARTİÖMER ÖNAL% 17,32270
DİĞER% 8,15127
İYİ PARTİGÖKÇEN AKER% 3,9862
BAĞIMSIZİSMET İNCE% 3,7258
ZAFER PARTİSİMUHAMMED YARDIMCI% 0,914
SAADETLEVENT İLLEEZ% 0,518
YTPGÖKHAN EROĞLU% 0,386
YENİDEN REFAHAHMET EDEPLİ% 0,264
BTPMURAT KAZANCI% 0,264
DEM PARTİÖMER DÜNDAR% 0,061
TKPYELİZ KARACA% 0,061
HÜDA PARMEHMET YAZGİL% 0,061
DERİNKUYU

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

GÜLŞEHİR

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

HACIBEKTAŞ

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

KOZAKLI

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

ÜRGÜP

Açılan Sandık Oranı : % 70,69
Katılım Oranı : % 100

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPALİ ERTUĞRUL BUL% 28,643.666
MHPMUSTAFA ÖZ% 27,543.525
DİĞER% 21,62.764
AK PARTİFAHRİ YILDIZ% 19,522.499
İYİ PARTİOYTUN AKYOL% 1,05134
YENİDEN REFAHYAVUZ ÖZ% 0,82105
ZAFER PARTİSİMUSTAFA ABİDİN AY% 0,2734
DEM PARTİNAZIM KAYA% 0,2127
SAADETFATİH AYDOĞDU% 0,1722
BTPSAMET KARAKAYA% 0,1316
BAĞIMSIZHÜSEYİN ÖZÜNAL% 0,057

Kaynak: AA

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