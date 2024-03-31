NEVŞEHİR SON

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Toplam Sandık: 249, Toplam Seçmen: 82.820, Açılan Sandık: 136, Açılan Sandık Oranı: % 54,62, Kullanılan Oy: 35.067, Geçerli Oy: 34.440, Katılım Oranı: % 77,68, İYİ PARTİ: % 52,85, AK PARTİ: % 34,99, MHP: % 6,18, CHP: % 2,86, DİĞER: % 1,4, YENİDEN REFAH: % 1,15, DEM PARTİ: % 0,27, SAADET: % 0,15, ZAFER PARTİSİ: % 0,11, DEVA PARTİSİ: % 0,02, TKP: % 0,01, DSP: % 0,01, TKH: % 0, HÜDA PAR: % 0

31.03.2024 20:09  Güncelleme: 20:10
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MERKEZ

Toplam Sandık : 249
Toplam Seçmen : 82.820
Açılan Sandık : 136
Açılan Sandık Oranı : % 54,62
Kullanılan Oy : 35.067
Geçerli Oy : 34.440
Katılım Oranı : % 77,68

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİRASİM ARI% 52,8518.203
AK PARTİMEHMET SAVRAN% 34,9912.052
MHPADNAN DOĞU% 6,182.128
CHPMEHMET BİLGİN% 2,86985
DİĞER% 1,4483
YENİDEN REFAHNAİL ÇELİK% 1,15396
DEM PARTİHELİN ELİF GEYİK% 0,2792
SAADETMERVE IŞIK% 0,1551
ZAFER PARTİSİBURAK AŞIKOĞLU% 0,1136
DEVA PARTİSİFATMA ALTUNTAŞ% 0,026
TKPERSEL GÜRBÜZ% 0,014
DSPAHMET MÜMTAZ MADEN% 0,012
TKHAYŞE GÜMÜŞ% 01
HÜDA PARYAHYA AYDIN% 01
ACIGÖL

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

AVANOS

Açılan Sandık Oranı : % 16,67
Katılım Oranı : % 89,88

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMUSTAFA KENAN SARITAŞ% 32,97514
CHPCELAL ALPER İBAŞ% 31,37489
AK PARTİÖMER ÖNAL% 17,32270
DİĞER% 8,15127
İYİ PARTİGÖKÇEN AKER% 3,9862
BAĞIMSIZİSMET İNCE% 3,7258
ZAFER PARTİSİMUHAMMED YARDIMCI% 0,914
SAADETLEVENT İLLEEZ% 0,518
YTPGÖKHAN EROĞLU% 0,386
YENİDEN REFAHAHMET EDEPLİ% 0,264
BTPMURAT KAZANCI% 0,264
DEM PARTİÖMER DÜNDAR% 0,061
TKPYELİZ KARACA% 0,061
HÜDA PARMEHMET YAZGİL% 0,061
DERİNKUYU

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

GÜLŞEHİR

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

HACIBEKTAŞ

Açılan Sandık Oranı : % 16,67
Katılım Oranı : % 76,33

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BAĞIMSIZALİ KAİM% 47,84233
CHPARİF YOLDAŞ ALTIOK% 28,54139
İYİ PARTİHAKAN TAŞDEMİR% 19,9297
AK PARTİHACI KAYA% 3,718
KOZAKLI

Açılan Sandık Oranı : % 4,55
Katılım Oranı : % 100

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİRIZA AYDIN% 38,4615
CHPSEFER NESLİHANOĞLU% 30,7712
MHPCELALETTİN GÜVEN% 28,2111
YENİDEN REFAHOKTAY ARSLAN% 2,561
ÜRGÜP

Açılan Sandık Oranı : % 81,03
Katılım Oranı : % 100

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPALİ ERTUĞRUL BUL% 28,274.180
MHPMUSTAFA ÖZ% 27,794.109
DİĞER% 21,663.203
AK PARTİFAHRİ YILDIZ% 19,562.892
İYİ PARTİOYTUN AKYOL% 1148
YENİDEN REFAHYAVUZ ÖZ% 0,89132
ZAFER PARTİSİMUSTAFA ABİDİN AY% 0,3247
DEM PARTİNAZIM KAYA% 0,1827
SAADETFATİH AYDOĞDU% 0,1726
BTPSAMET KARAKAYA% 0,1116
BAĞIMSIZHÜSEYİN ÖZÜNAL% 0,058

Kaynak: AA

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