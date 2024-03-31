NEVŞEHİR SON

MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|249
|Toplam Seçmen
|:
|82.820
|Açılan Sandık
|:
|136
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 54,62
|Kullanılan Oy
|:
|35.067
|Geçerli Oy
|:
|34.440
|Katılım Oranı
|:
|% 77,68
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|İYİ PARTİ
|RASİM ARI
|% 52,85
|18.203
|AK PARTİ
|MEHMET SAVRAN
|% 34,99
|12.052
|MHP
|ADNAN DOĞU
|% 6,18
|2.128
|CHP
|MEHMET BİLGİN
|% 2,86
|985
|DİĞER
|% 1,4
|483
|YENİDEN REFAH
|NAİL ÇELİK
|% 1,15
|396
|DEM PARTİ
|HELİN ELİF GEYİK
|% 0,27
|92
|SAADET
|MERVE IŞIK
|% 0,15
|51
|ZAFER PARTİSİ
|BURAK AŞIKOĞLU
|% 0,11
|36
|DEVA PARTİSİ
|FATMA ALTUNTAŞ
|% 0,02
|6
|TKP
|ERSEL GÜRBÜZ
|% 0,01
|4
|DSP
|AHMET MÜMTAZ MADEN
|% 0,01
|2
|TKH
|AYŞE GÜMÜŞ
|% 0
|1
|HÜDA PAR
|YAHYA AYDIN
|% 0
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
AVANOS
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 16,67
|Katılım Oranı
|:
|% 89,88
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MUSTAFA KENAN SARITAŞ
|% 32,97
|514
|CHP
|CELAL ALPER İBAŞ
|% 31,37
|489
|AK PARTİ
|ÖMER ÖNAL
|% 17,32
|270
|DİĞER
|% 8,15
|127
|İYİ PARTİ
|GÖKÇEN AKER
|% 3,98
|62
|BAĞIMSIZ
|İSMET İNCE
|% 3,72
|58
|ZAFER PARTİSİ
|MUHAMMED YARDIMCI
|% 0,9
|14
|SAADET
|LEVENT İLLEEZ
|% 0,51
|8
|YTP
|GÖKHAN EROĞLU
|% 0,38
|6
|YENİDEN REFAH
|AHMET EDEPLİ
|% 0,26
|4
|BTP
|MURAT KAZANCI
|% 0,26
|4
|DEM PARTİ
|ÖMER DÜNDAR
|% 0,06
|1
|TKP
|YELİZ KARACA
|% 0,06
|1
|HÜDA PAR
|MEHMET YAZGİL
|% 0,06
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
GÜLŞEHİR
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
HACIBEKTAŞ
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 16,67
|Katılım Oranı
|:
|% 76,33
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|BAĞIMSIZ
|ALİ KAİM
|% 47,84
|233
|CHP
|ARİF YOLDAŞ ALTIOK
|% 28,54
|139
|İYİ PARTİ
|HAKAN TAŞDEMİR
|% 19,92
|97
|AK PARTİ
|HACI KAYA
|% 3,7
|18
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 4,55
|Katılım Oranı
|:
|% 100
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|RIZA AYDIN
|% 38,46
|15
|CHP
|SEFER NESLİHANOĞLU
|% 30,77
|12
|MHP
|CELALETTİN GÜVEN
|% 28,21
|11
|YENİDEN REFAH
|OKTAY ARSLAN
|% 2,56
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 81,03
|Katılım Oranı
|:
|% 100
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ALİ ERTUĞRUL BUL
|% 28,27
|4.180
|MHP
|MUSTAFA ÖZ
|% 27,79
|4.109
|DİĞER
|% 21,66
|3.203
|AK PARTİ
|FAHRİ YILDIZ
|% 19,56
|2.892
|İYİ PARTİ
|OYTUN AKYOL
|% 1
|148
|YENİDEN REFAH
|YAVUZ ÖZ
|% 0,89
|132
|ZAFER PARTİSİ
|MUSTAFA ABİDİN AY
|% 0,32
|47
|DEM PARTİ
|NAZIM KAYA
|% 0,18
|27
|SAADET
|FATİH AYDOĞDU
|% 0,17
|26
|BTP
|SAMET KARAKAYA
|% 0,11
|16
|BAĞIMSIZ
|HÜSEYİN ÖZÜNAL
|% 0,05
|8
Son Dakika › Güncel › NEVŞEHİR SON - Son Dakika
Türkiye'de 2024 mahalli idareler seçimleri için oy sayımları devam ederken, Gaziantep'te sayımı tamamlanan oy pusulaları sisteme girilmeye başlandı.
Van'da oy sayım işlemleri sona erdikten sonra oy pusulaları çuvallara konuldu ve İl Seçim Kuruluna taşındı. Oy verme süresinin bitmesiyle birlikte sandıklar tek tek açılarak sayım işlemlerine geçildi. Oy pusulalarının taşınması sırasında yoğun güvenlik önlemleri alındı.
Çanakkale'de yapılan belediye başkanlığı seçimlerinde oyların yüzde 32,36'sı sayıldı. Şu ana kadar CHP Adayı Muharrem Erkek yüzde 41,66 oy oranıyla birinci sırada bulunuyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?